El eje económico de la Agenda Córdoba roza el 80% de ejecución y se centrará este año en el comercio de cercanía

La primera teniente de alcalde y delegada de Economía del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha dado cuenta este miércoles de los niveles de ejecución de la Agenda Córdoba, un plan estratégico aprobado en 2023 y que marca las estrategias y proyectos que se impulsan desde el gobierno municipal, con la vista puesta en 2030. En concreto, Torrent ha informado de la ejecución de dos de los ejes de dicha agenda, el económico y el cultural. El primero, ha detallado, que guía la política económica municipal, ya tiene un 76,5% de sus actuaciones en ejecución.

Según la información facilitada por la primera teniente de alcalde, en 2025 hubo casi 1.000 empresas beneficiarias de los distintos programas municipales y se concedieron hasta 3,5 millones de euros en ayudas directas. Más de 600 emprendedores pusieron en marcha sus proyectos y el Ayuntamiento tuvo activos 30 espacios de emprendimiento.

Además, desde la puesta en marcha de la Agenda Córdoba se han iniciado seis programas de aceleración de empresas y han nacido 24 empresas de índole biotecnológica en el vivero Biotech. Según Torrent, solo el año pasado se crearon 85 empleos cualificados directamente relacionados con las políticas que se integran en este eje de la Agenda Córdoba.

Imagen de archivo de trabajos en la incubadora Córdoba Biotech. / MANUEL MURILLO

Torrent ha avanzado, además, los proyectos principales que se impulsarán este 2026 dentro de este eje, y que pasarán por la realización de un plan estratégico del comercio de cercanía y otro de modernización digital y simplificación administrativa.

El eje de turismo y patrimonio

En cuanto al eje dos, de cultura, patrimonio y turismo, está ejecutado al 65%. Según ha valorado Torrent, el año pasado se iniciaron cuatro proyectos dentro de este ámbito, relacionados con grandes equipamientos culturales: las reformas del convento de Santa Clara, la del Templo Romano, la rehabilitación del Alcázar y la obra en el convento de Regina. Las políticas ejecutadas en este sentido, a ojos de la primera teniente de alcalde, han incidido en un aumento del 6,2% de las pernoctaciones hoteleras y la subida en un 5,7% del empleo turístico.

Para 2026, dentro de este eje, se impulsará, entre otras cosas, el plan de gestión del casco histórico o algunos de los proyectos englobados en Edilquivir.

El Templo Romano abrió a las visitas guiadas el año pasado. / CHENCHO MARTÍNEZ

Un salto “cualitativo” para 2026

La también presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec) ha asegurado que en 2026 se dará “un salto cualitativo” dentro de la Agenda Córdoba porque se pasará “de la definición estratégica a la consolidación de las políticas públicas con resultados medibles”.

En esta nueva fase en la que entrará el plan estratégico, se trabajará en tres vertientes: activación de nuevos proyectos, refuerzo de la coordinación interna de todas las áreas municipales y seguimiento y evaluación, con indicadores verificables, de lo que se hace, de modo que se podrá medir el impacto de todas estas políticas.