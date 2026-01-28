La Diputación acoge unas jornadas de trabajo en las que participan la Oficina Andaluza Antifraude y el organismo portugués Menac

El Palacio de la Merced de Córdoba ha acogido este miércoles unas jornadas de trabajo entre la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción (OAFF) y el Mecanismo Nacional Anticorrupção de Portugal (Menac), que han culminado con la firma de un convenio de colaboración para el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de integridad pública.

El encuentro fue inaugurado por la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación, Marta Siles, quien destacó el compromiso de las instituciones públicas en la lucha contra el fraude y la corrupción. En este sentido, subrayó que la Diputación “quería acoger un encuentro tan crucial como éste” y remarcó la utilidad de estas jornadas para reforzar la cooperación, compartir conocimiento y avanzar hacia instituciones “más íntegras y confiables”.

Por su parte, el director de la OAFF, Francisco Sánchez de Paula, agradeció el respaldo de la institución provincial y puso en valor la relevancia de reforzar la coordinación entre dos organismos que trabajan por la integridad de un sector público que presta servicios a más de veinte millones de personas, más de un tercio de la población de la península ibérica. Sánchez de Paula apeló a los lazos históricos, geográficos y culturales entre España y Portugal como base para una cooperación que, aseguró, responde también a una “legítima exigencia social”.

Las jornadas se articularon en torno a tres grandes bloques temáticos. El primero estuvo dedicado a la evaluación de riesgos en las entidades del sector público, un ámbito que ambas agencias consideran clave en la prevención del fraude y en el que comparten visión, metodología y modelo de actuación. El segundo bloque abordó los regímenes sancionadores, destacando su importancia tanto por las competencias que otorgan como por su efecto disuasorio.

El tercer eje se centró en el uso de la inteligencia artificial y el big data aplicados a la lucha contra la corrupción. En este apartado, la delegación portuguesa presentó la plataforma RGPC (Red de Gestión y Prevención de la Corrupción), mientras que la OAFF dio a conocer el proyecto Fidias (Observatorio de Datos Abierto). Ambas iniciativas buscan modernizar los mecanismos de control, mejorar la integridad administrativa y promover el buen gobierno, especialmente en el ámbito local y en la gestión de fondos europeos.

Como próximo paso, la OAFF anunció su intención de proponer a la red estatal de oficinas antifraude la incorporación de socios internacionales para el intercambio de buenas prácticas, contando inicialmente con la participación del organismo portugués Menac.