Sucesos
Cuatro detenidos, ya en libertad, y cuatro policías heridos tras una reyerta en Ciudad Jardín
La Policía Nacional confirma que tres agentes de este cuerpo sufrieron heridas leves y el otro afectado pertenece a la Policía Local de Córdoba
Una reyerta acontecida este domingo en el barrio de Ciudad Jardín de Córdoba finalizó con cuatro personas detenidas y con cuatro policías heridos, según ha confirmado este miércoles la Policía Nacional. De acuerdo con la información trascendida hasta el momento, el incidente se produjo en las primeras horas de la mañana en la calle de Los Alderetes.
Los cuatro arrestados fueron puestos el domingo a disposición del juzgado de Guardia y quedaron en libertad. En esta línea, inicialmente se les atribuye un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad. El artículo 550 del Código Penal indica que "son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas"
En cuanto a las posibles penas a imponer, establece que "los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad".
La Policía Nacional ha confirmado que tres heridos son agentes de este cuerpo, que han sufrido lesiones leves durante la actuación desarrollada en colaboración con la Policía Local. Así las cosas, los individuos fueron detenidos por la Policía Local y un cuarto herido es agente de este cuerpo, según ha confirmado a este periódico.
