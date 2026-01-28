Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Temporal de lluvia y vientoIncidenciasCarreteras cortadasEfectos en la provinciaCaudal del GuadalquivirCortes de luzRescatesAemetReyerta C. Jardín
instagramlinkedin

Enseñanza

CSIF difunde fotos con daños del temporal en colegios e institutos para denunciar la "desprotección" de docentes y alumnos

“Es muy grave que, existiendo avisos meteorológicos claros y públicos, no se haya actuado de forma anticipada y preventiva”, señala el sindicato

Imágenes difundidas por CSIF. A la izquierda, árboles caídos en el IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba. A la derecha, un árbol derribado por el viento en el IES Averrores de Córdoba.

Imágenes difundidas por CSIF. A la izquierda, árboles caídos en el IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba. A la derecha, un árbol derribado por el viento en el IES Averrores de Córdoba. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

CSIF ha denunciado "la falta de previsión" de la Junta y, por tanto, "la desprotección" ante el temporal tanto del profesorado como de los alumnos y el resto de la comunidad educativa en Córdoba. En concreto, el sindicato critica que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "no adoptara medidas preventivas pese a los avisos oficiales".

A través de un comunicado, CSIF Córdoba muestra su indignación por las incidencias registradas en numerosos centros educativos, tanto de la capital como de la provincia, según señalan. CSIF asegura que ha habido cortes de suministro eléctrico durante toda la mañana de este miércoles en algunos centros, "dejando las aulas sin calefacción y afectando directamente a las condiciones de trabajo del profesorado y al bienestar del alumnado".

Además, el sindicato ha difundido varias fotografías con caídas de árboles de gran porte en los alrededores o en los mismos centros educativos, como el CEIP Genil en La Montiela, de Santaella; el IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba, o el IES Averroes en la capital cordobesa. “Es muy grave que, existiendo avisos meteorológicos claros y públicos, no se haya actuado de forma anticipada y preventiva”, ha señalado el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón.

Según el sindicato, docentes que se desplazan diariamente a otras localidades "han tenido que acudir a sus puestos de trabajo pese al riesgo, poniendo en peligro su seguridad".

Árbol caído sobre uno de los edificios del colegio Genil en La Monttiela, Santaella, en una imagen facilitada por CSIF.

Árbol caído sobre uno de los edificios del colegio Genil en La Monttiela, Santaella, en una imagen facilitada por CSIF. / CÓRDOBA

CSIF reclama una revisión urgente de los protocolos

CSIF subraya también un vacío legal que deja en indefensión al profesorado funcionario, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público no contempla permisos específicos ante inclemencias meteorológicas graves, a diferencia del personal laboral, que sí cuenta con cobertura en el Estatuto de los Trabajadores.

Noticias relacionadas y más

El sindicato reclama a la Administración una revisión urgente de los protocolos de actuación ante alertas meteorológicas, priorizando la seguridad de alumnado, profesorado y personal no docente, especialmente en zonas con riesgo de inundación o accesos complicados.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  3. Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de casi 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  5. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026

Fallados los 15º Premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur

Fallados los 15º Premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur

Reunión en el centro Rey Heredia para reactivar la plataforma Marea Blanca Córdoba Ciudad

Reunión en el centro Rey Heredia para reactivar la plataforma Marea Blanca Córdoba Ciudad

La Diputación acoge unas jornadas de trabajo en las que participan la Oficina Andaluza Antifraude y el organismo portugués Menac

La Diputación acoge unas jornadas de trabajo en las que participan la Oficina Andaluza Antifraude y el organismo portugués Menac

CSIF difunde fotos con daños del temporal en colegios e institutos para denunciar la "desprotección" de docentes y alumnos

CSIF difunde fotos con daños del temporal en colegios e institutos para denunciar la "desprotección" de docentes y alumnos

El Carnaval de Córdoba empieza a tomar forma en la primera noche de preliminares del COAC 2026

El Carnaval de Córdoba empieza a tomar forma en la primera noche de preliminares del COAC 2026

Alerta naranja en Córdoba, en directo: una mujer herida en la capital, vientos de más de 100 km/h y carreteras cortadas

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Casas anegadas en Majaneque: "Llevamos tiempo advirtiendo de que el arroyo no estaba en las mejores condiciones"

Tracking Pixel Contents