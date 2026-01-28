CSIF difunde fotos con daños del temporal en colegios e institutos para denunciar la "desprotección" de docentes y alumnos

CSIF ha denunciado "la falta de previsión" de la Junta y, por tanto, "la desprotección" ante el temporal tanto del profesorado como de los alumnos y el resto de la comunidad educativa en Córdoba. En concreto, el sindicato critica que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "no adoptara medidas preventivas pese a los avisos oficiales".

A través de un comunicado, CSIF Córdoba muestra su indignación por las incidencias registradas en numerosos centros educativos, tanto de la capital como de la provincia, según señalan. CSIF asegura que ha habido cortes de suministro eléctrico durante toda la mañana de este miércoles en algunos centros, "dejando las aulas sin calefacción y afectando directamente a las condiciones de trabajo del profesorado y al bienestar del alumnado".

Además, el sindicato ha difundido varias fotografías con caídas de árboles de gran porte en los alrededores o en los mismos centros educativos, como el CEIP Genil en La Montiela, de Santaella; el IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba, o el IES Averroes en la capital cordobesa. “Es muy grave que, existiendo avisos meteorológicos claros y públicos, no se haya actuado de forma anticipada y preventiva”, ha señalado el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón.

Según el sindicato, docentes que se desplazan diariamente a otras localidades "han tenido que acudir a sus puestos de trabajo pese al riesgo, poniendo en peligro su seguridad".

Árbol caído sobre uno de los edificios del colegio Genil en La Monttiela, Santaella, en una imagen facilitada por CSIF. / CÓRDOBA

CSIF reclama una revisión urgente de los protocolos

CSIF subraya también un vacío legal que deja en indefensión al profesorado funcionario, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público no contempla permisos específicos ante inclemencias meteorológicas graves, a diferencia del personal laboral, que sí cuenta con cobertura en el Estatuto de los Trabajadores.

El sindicato reclama a la Administración una revisión urgente de los protocolos de actuación ante alertas meteorológicas, priorizando la seguridad de alumnado, profesorado y personal no docente, especialmente en zonas con riesgo de inundación o accesos complicados.

En Directo

Manuel Ruiz Previsión de la Aemet para Córdoba capital en su página web, actualizada a las 22.46 horas de este miércoles. / CÓRDOBA Lluvias generalizadas este jueves en toda la provincia y aviso amarillo en la Subbética La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este jueves el aviso amarillo por lluvia y viento en la Subbética cordobesa. El resto de la provincia estará, en principio, libre de avisos meteorológicos, si bien se esperan precipitaciones generalizadas. En general, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, que serán localmente fuertes y persistentes en la Subbética.

José Muñoz Caro Palma del Río alerta de la crecida del Genil El concejal de Seguridad de Palma del Río, Francisco Javier Navarro, confirma a las 20.30 de este miércoles 28 de enero que el caudal del Genil sigue creciendo a su paso por Palma del Río y ya afecta a zonas de Pedro Díaz y La Barqueta donde el agua ya ha entrado en algunas casas. De momento no sé ha desalojado a nadie de esta zona. Sí se ha desalojado a una familia que vive a orillas del Guadalquivir por prevención. El Guadalquivir parece estabilizado, pero el Genil tiende a seguir subiendo. En Écija se desalojan a esta hora a las familias de Isla de Vicario por la crecida del Genil. Palma del Río sigue con el Plan de Emergencia Municipal activado, hay 14 efectivos de Protección Civil y más de una decena de Policías Locales velando por la seguridad en el municipio. En este miércoles ha habido decenas de incidencias provocadas por el viento que ha derribado muros, árboles, se ha llevado placas solares y ha provocado numerosos daños materiales pero ningún daño personal.

Adrián Ramírez Balance de Kristin: una herida y más de un centenar de incidencias en Córdoba Carreteras anegadas, decenas de árboles caídos, tejados desprendidos y una persona herida. Ese es el balance del paso de la borrasca Kristin por Córdoba capital, que ha dejado este miércoles más de un centenar de incidencias concentradas, sobre todo, en las primeras horas de la mañana. Lee el balance completo aquí.