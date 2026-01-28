Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Temporal de lluvia y vientoIncidenciasEfectos en la provinciaCarreteras cortadasAemetCaudal del GuadalquivirPopeaReyerta C. JardínCrimen Cercadilla
instagramlinkedin

Sucesos

Crimen en Cercadilla: el padre detenido por estrangular a su hija permanece en el hospital

La Policía Nacional informa de que este individuo no ha sido puesto, por el momento, a disposición judicial

Una patrulla de la Policía Nacional, junto a la vivienda donde tuvo lugar el presunto estrangulamiento en la calle Villa de Rota.

Una patrulla de la Policía Nacional, junto a la vivienda donde tuvo lugar el presunto estrangulamiento en la calle Villa de Rota. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El padre detenido este lunes en Córdoba por, supuestamente, estrangular a su hija en el barrio de Cercadilla permanece hospitalizado en un centro sanitario de la capital y bajo custodia policial. En este sentido, la Policía Nacional indica que, por el momento, no ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, aunque no se descarta que reciba el alta médica en las próximas horas.

Según se ha afirmado hasta el momento, a la llegada de los efectivos de emergencias al lugar de los hechos, el hombre presentaba heridas en el abdomen, presuntamente autoinfligidas con un arma blanca. Estas lesiones motivaron que fuese trasladado a un hospital para recibir atención médica. No obstante, este miércoles podría declarar finalmente ante el juez en caso de recibir el alta.

Noticias relacionadas y más

La víctima tenía 30 años de edad y sufría autismo. Prácticamente, desde el inicio de la investigación se ha descartado la violencia de género o la violencia vicaria como causa del supuesto homicidio, según afirman fuentes próximas al caso. El suceso tuvo lugar en la calle Villa de Rota, en torno a las 21.45 horas del lunes pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  3. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  4. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
  5. Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
  6. Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río

Tejados arrancados, numerosos árboles caídos y calles anegadas: la borrasca Kristin golpea con fuerza Córdoba y deja 76 incidencias

Tejados arrancados, numerosos árboles caídos y calles anegadas: la borrasca Kristin golpea con fuerza Córdoba y deja 76 incidencias

El PSOE denuncia que los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba no han cobrado la subida salarial de 2025

El PSOE denuncia que los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba no han cobrado la subida salarial de 2025

Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía

Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía

Emacsa adjudica seis obras por 2,38 millones para reforzar la digitalización y el control del ciclo del agua

Emacsa adjudica seis obras por 2,38 millones para reforzar la digitalización y el control del ciclo del agua

El eje económico de la Agenda Córdoba roza el 80% de ejecución y se centrará este año en el comercio de cercanía

El eje económico de la Agenda Córdoba roza el 80% de ejecución y se centrará este año en el comercio de cercanía

Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias, carreteras cortadas y el río en umbral naranja

El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja

Refuerzan la Fiscalía de Córdoba con un nuevo fiscal ante la tragedia ferroviaria de Adamuz

Refuerzan la Fiscalía de Córdoba con un nuevo fiscal ante la tragedia ferroviaria de Adamuz
Tracking Pixel Contents