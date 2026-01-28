Crimen en Cercadilla: el padre detenido por estrangular a su hija permanece en el hospital

El padre detenido este lunes en Córdoba por, supuestamente, estrangular a su hija en el barrio de Cercadilla permanece hospitalizado en un centro sanitario de la capital y bajo custodia policial. En este sentido, la Policía Nacional indica que, por el momento, no ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, aunque no se descarta que reciba el alta médica en las próximas horas.

Según se ha afirmado hasta el momento, a la llegada de los efectivos de emergencias al lugar de los hechos, el hombre presentaba heridas en el abdomen, presuntamente autoinfligidas con un arma blanca. Estas lesiones motivaron que fuese trasladado a un hospital para recibir atención médica. No obstante, este miércoles podría declarar finalmente ante el juez en caso de recibir el alta.

La víctima tenía 30 años de edad y sufría autismo. Prácticamente, desde el inicio de la investigación se ha descartado la violencia de género o la violencia vicaria como causa del supuesto homicidio, según afirman fuentes próximas al caso. El suceso tuvo lugar en la calle Villa de Rota, en torno a las 21.45 horas del lunes pasado.