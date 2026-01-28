Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias y carreteras cortadas hoy

Siga al minuto las incidencias derivadas del paso del tren de borrascas por la provincia, así como las medidas de protección y seguridad de las autoridades

Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

Adrián Ramírez

El paso de un importante tren de borrascas por la provincia de Córdoba ha elevado a naranja el nivel de avisos de la Aemet para la Campiña y la Subbética, con el norte de la provincia en amarillo. Diversas incidencias suceden en la capital y en multitud de localidades, derivadas del fuerte impacto del temporal de lluvia y viento. Hay acumulados de más de 60 litros de agua y vientos superiores a los 100 kilómetros hora. Además, el caudal del río Guadalquivir a su paso por la capital se encuentra en naranja, con una lámina de agua superior a los 2 metros.

Aviso naranja en Córdoba / A. J. González

Actualizar
