Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias y carreteras cortadas hoy

El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja

El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas.

El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital.

