En Directo
Última hora
Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias y carreteras cortadas hoy
Siga al minuto las incidencias derivadas del paso del tren de borrascas por la provincia, así como las medidas de protección y seguridad de las autoridades
El paso de un importante tren de borrascas por la provincia de Córdoba ha elevado a naranja el nivel de avisos de la Aemet para la Campiña y la Subbética, con el norte de la provincia en amarillo. Diversas incidencias suceden en la capital y en multitud de localidades, derivadas del fuerte impacto del temporal de lluvia y viento. Hay acumulados de más de 60 litros de agua y vientos superiores a los 100 kilómetros hora. Además, el caudal del río Guadalquivir a su paso por la capital se encuentra en naranja, con una lámina de agua superior a los 2 metros.
Manuel González
Los vecinos de Campo de Aras, en Lucena, sin luz
El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que atraviesa el asfalto, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en la zona rural de Campo de Aras, en Lucena. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias. En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin son de controlada dimensión.
A. J. González
En fotos | El impacto del temporal de lluvia y viento en Córdoba
Algunas instantáneas del efecto de la borrasca Kristin sobre las calles y vías de Córdoba.
Manuel Murillo
Vídeo | Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba
Árboles caídos, tejados arrancados y calles anegadas, entre los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba.
Adrián Ramírez
El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja
El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas.
El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital.
Rafael Verdú
El fuerte viento derriba árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego
El temporal de lluvia y viento se está dejando notar en Córdoba con fuerza, con varios árboles y muros caídos en distintos puntos de la provincia, además de al menos seis carreteras comarcales cortadas. Además, el fuerte viento ha derribado árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego de Córdoba.
[Lea aquí la noticia al completo]
Rafael Castro
Impacto del temporal en Cañete de las Torres
El viento huracanado de esta mañana ha afectado también al municipio de Cañete de las Torres, donde se han caído varios árboles en zonas ajardinadas, afectando al mismo tiempo al campo de fútbol, llevándose la peor parte de la borrasca Khristi el polígono industrial Los Ruedos, por los numerosos arrastres de barro de las laderas colindantes y el alto nivel de agua alcanzado en la zona. Asimismo, el alcalde, Félix Romero, informa que el pararayos del Ayuntamiento se ha desplomado, por lo que se ha tenido que cerrar la puerta de acceso.
Hugo Gallardo
Suspendidas las actividades en el exterior de la Universidad de Córdoba
La Universidad de Córdoba informa de que, como medida preventiva, quedan suspendidas todas las actividades al exterior en instalaciones y espacios universitarios, así como las actividades institucionales no esenciales que impliquen desplazamientos. Esta suspensión incluye el acto académico de Santo Tomás de Aquino, previsto para las 18.30 horas de esta tarde en el Campus de Rabanales.
La actividad en el interior de las instalaciones universitarias se desarrollará con normalidad, manteniéndose los exámenes y aquellas actividades previstas en espacios cerrados, salvo que la evolución de la situación meteorológica o la elevación de los niveles de emergencia aconsejen la adopción de nuevas medidas.
Adrián Ramírez
Destrozos en la cafetería del Imibic
El temporal ha causado importantes daños en la zona del hospital Reina Sofía y el hospital provincial, donde se han caído árboles y palmeras y anegado calles aledañas. La peor parte se la ha llevado la cafetería del Imibic, donde el viento ha desprendido varios paneles del techo y roto la cristalería.
Rotura de cristales en el Imibic
El temporal ha dejado numerosas incidencias en Córdoba capital, como la rotura de cristales en la cefetería del Imibic.
José Moreno
Un gran árbol cae en el acceso del hospital Infanta Margarita de Cabra
En Cabra, las incidencias no han sido muchas y no se han producido ni daños materiales ni personales. En la tarde de ayer martes 27, la plaza de José Solís de la barriada Virgen de la Sierra fue cortada al tráfico por el riesgo de caída de un gran árbol de la zona ajardinada de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo, permaneciendo la plaza y sus accesos cortados hasta que finalizaron los trabajos por parte de la Policía Local y los servicios municipales del Ayuntamiento de Cabra, quienes también actuaron en el parque Manuel Piedra ‘El Zeta’ por la caída de unos eucaliptos.
En la mañana de este miércoles 28, también se ha tenido que actuar en el hospital Infanta Margarita por la caída de un gran árbol en una de las puertas de acceso al centro.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles