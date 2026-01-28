EL TIEMPO
¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes
La segunda borrasca de esta semana puso en aviso amarillo por viento a la provincia este martes
La provincia de Córdoba se despide del mes de enero con un tren de borrascas transformado en temporal de viento y lluvia, que ha puesto en aviso naranja a la Campiña cordobesa y la Subbética este miércoles por la borrasca Kristin.
Este temporal toma el relevo a la borrasca Joseph, que dejó fuertes lluvias en la jornada del martes, y que mantuvo en aviso amarillo a toda la provincia por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.
Se suceden así tres borrascas de diferente intensidad en el espacio de poco más de tres días. Si el lunes Córdoba sufría los últimos coletazos de la borrasca Ingrid –que hizo acto de presencia el fin de semana-, el martes el fenómeno meteorológico cambiaba de nombre con la entrada de Joseph y este miércoles es el turno de Kristin.
Está previsto que las lluvias se mantengan en la provincia durante la jornada del jueves y que amainen de cara al viernes y sábado, para volver con fuerza a partir del domingo 1 de febrero.
Este es el pueblo donde más ha llovido este martes
El impacto de la borrasca Joseph ha dejado hasta 50 litros acumulados en la jornada del martes 27 de enero, en un día muy lluvioso en la mayoría de los puntos de la provincia. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación que más litros ha registrado ha sido la de Córdoba-Embalse de Guadanuño, con 50 litros en 24 horas.
Le sigue la estación de Cardeña, con 40,4 litros, y en tercer lugar Espiel, con 33,6 litros.
Estos son los litros recogidos en Córdoba con Joseph
Este es el balance de Joseph en la provincia, de acuerdo con los datos de las estaciones de la Aemet:
- Córdoba Guadanuño: 50
- Cardeña: 40,4 litros
- Espiel: 33,6
- Aguilar de la Frontera: 29
- Priego de Córdoba: 26,8
- La Rambla: 24,8
- Valsequillo: 25,4
- Doña Mencía: 22,5
- Montoro: 22,2
- Hinojosa del Duque: 20,1
- Villanueva de Córdoba: 19,8
- Fuente Palmera: 18
- Córdoba Aeropuerto: 14,2
- Benamejí: 12,8
- Córdoba Prágdena: 4,4
Así están los embalses en Córdoba tras el paso de Joseph
En cuanto al impacto de los litros caídos en los pantanos de Córdoba, el total de agua embalsada ha experimentado una subida de 2,48 puntos en 24 horas, pasando de 53,04% al 55,52%, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 28 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,72% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,61%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,55%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,71%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,67%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 31,22%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,96%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,26%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,37%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 47,17%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,66%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 27,95% de su capacidad.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles