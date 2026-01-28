¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes

La provincia de Córdoba se despide del mes de enero con un tren de borrascas transformado en temporal de viento y lluvia, que ha puesto en aviso naranja a la Campiña cordobesa y la Subbética este miércoles por la borrasca Kristin.

Este temporal toma el relevo a la borrasca Joseph, que dejó fuertes lluvias en la jornada del martes, y que mantuvo en aviso amarillo a toda la provincia por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Se suceden así tres borrascas de diferente intensidad en el espacio de poco más de tres días. Si el lunes Córdoba sufría los últimos coletazos de la borrasca Ingrid –que hizo acto de presencia el fin de semana-, el martes el fenómeno meteorológico cambiaba de nombre con la entrada de Joseph y este miércoles es el turno de Kristin.

Está previsto que las lluvias se mantengan en la provincia durante la jornada del jueves y que amainen de cara al viernes y sábado, para volver con fuerza a partir del domingo 1 de febrero.

A. J. González

Este es el pueblo donde más ha llovido este martes

El impacto de la borrasca Joseph ha dejado hasta 50 litros acumulados en la jornada del martes 27 de enero, en un día muy lluvioso en la mayoría de los puntos de la provincia. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación que más litros ha registrado ha sido la de Córdoba-Embalse de Guadanuño, con 50 litros en 24 horas.

Le sigue la estación de Cardeña, con 40,4 litros, y en tercer lugar Espiel, con 33,6 litros.

Estado del río a su paso por Córdoba este miércoles. / A.J. González

Estos son los litros recogidos en Córdoba con Joseph

Este es el balance de Joseph en la provincia, de acuerdo con los datos de las estaciones de la Aemet:

Córdoba Guadanuño: 50

Cardeña: 40,4 litros

Espiel: 33,6

Aguilar de la Frontera: 29

Priego de Córdoba: 26,8

La Rambla: 24,8

Valsequillo: 25,4

Doña Mencía: 22,5

Montoro: 22,2

Hinojosa del Duque: 20,1

Villanueva de Córdoba: 19,8

Fuente Palmera: 18

Córdoba Aeropuerto: 14,2

Benamejí: 12,8

Córdoba Prágdena: 4,4

Así están los embalses en Córdoba tras el paso de Joseph

En cuanto al impacto de los litros caídos en los pantanos de Córdoba, el total de agua embalsada ha experimentado una subida de 2,48 puntos en 24 horas, pasando de 53,04% al 55,52%, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 28 de enero, de acuerdo con la información de la CHG: