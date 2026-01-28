Córdoba acoge los exámenes para nueve plazas de la Base Logística del Ejército de Tierra este fin de semana

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) acoge este sábado y domingo, 31 de enero y 1 de febrero, respectivamente, los exámenes de la convocatoria del proceso selectivo abierto para personal de la Base Logística del Ejército de Tierra, con un total de nueve plazas.

Dichos puestos de trabajo corresponden a la especialidad de Automoción, que recoge dos plazas; de Transporte y Logística, con cinco plazas; y de Servicios Comerciales, con dos plazas. Las pruebas se realizarán a las 10.00 y 12.00 horas del sábado y a las 10.00 horas del domingo.

Aucorsa ha habilitado la línea 8 de autobús para que cubra el desplazamiento al CEFC y ha dispuesto el parking subterráneo del centro para que los asistentes puedan estacionar de manera gratuita. Son 350 las personas que se presentan a esta convocatoria.

Noticias relacionadas

En total, la convocatoria para el ingreso como personal laboral fijo en diversos grupos profesionales (M3, M2, M1, E2 y E1) bajo el cuarto Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por el Ministerio de Defensa, incluye 343 plazas distribuidas por grupos profesionales y especialidades (docencia, automoción, mantenimiento, logística, hostelería, farmacia, electricidad, etcétera): 195 de estas plazas están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería, reservistas de especial disponibilidad y militares de complemento.