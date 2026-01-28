Empleo Público
Córdoba acoge los exámenes para nueve plazas de la Base Logística del Ejército de Tierra este fin de semana
Aucorsa ha habilitado la línea 8 de autobús para que cubra el desplazamiento al CEFC y ha dispuesto el parking subterráneo del centro
El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) acoge este sábado y domingo, 31 de enero y 1 de febrero, respectivamente, los exámenes de la convocatoria del proceso selectivo abierto para personal de la Base Logística del Ejército de Tierra, con un total de nueve plazas.
Dichos puestos de trabajo corresponden a la especialidad de Automoción, que recoge dos plazas; de Transporte y Logística, con cinco plazas; y de Servicios Comerciales, con dos plazas. Las pruebas se realizarán a las 10.00 y 12.00 horas del sábado y a las 10.00 horas del domingo.
Aucorsa ha habilitado la línea 8 de autobús para que cubra el desplazamiento al CEFC y ha dispuesto el parking subterráneo del centro para que los asistentes puedan estacionar de manera gratuita. Son 350 las personas que se presentan a esta convocatoria.
En total, la convocatoria para el ingreso como personal laboral fijo en diversos grupos profesionales (M3, M2, M1, E2 y E1) bajo el cuarto Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por el Ministerio de Defensa, incluye 343 plazas distribuidas por grupos profesionales y especialidades (docencia, automoción, mantenimiento, logística, hostelería, farmacia, electricidad, etcétera): 195 de estas plazas están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería, reservistas de especial disponibilidad y militares de complemento.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río