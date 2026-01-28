Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba acoge los exámenes para nueve plazas de la Base Logística del Ejército de Tierra este fin de semana

Aucorsa ha habilitado la línea 8 de autobús para que cubra el desplazamiento al CEFC y ha dispuesto el parking subterráneo del centro

Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, donde se realiza el examen.

Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, donde se realiza el examen. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) acoge este sábado y domingo, 31 de enero y 1 de febrero, respectivamente, los exámenes de la convocatoria del proceso selectivo abierto para personal de la Base Logística del Ejército de Tierra, con un total de nueve plazas.

Dichos puestos de trabajo corresponden a la especialidad de Automoción, que recoge dos plazas; de Transporte y Logística, con cinco plazas; y de Servicios Comerciales, con dos plazas. Las pruebas se realizarán a las 10.00 y 12.00 horas del sábado y a las 10.00 horas del domingo.

Aucorsa ha habilitado la línea 8 de autobús para que cubra el desplazamiento al CEFC y ha dispuesto el parking subterráneo del centro para que los asistentes puedan estacionar de manera gratuita. Son 350 las personas que se presentan a esta convocatoria.

En total, la convocatoria para el ingreso como personal laboral fijo en diversos grupos profesionales (M3, M2, M1, E2 y E1) bajo el cuarto Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por el Ministerio de Defensa, incluye 343 plazas distribuidas por grupos profesionales y especialidades (docencia, automoción, mantenimiento, logística, hostelería, farmacia, electricidad, etcétera): 195 de estas plazas están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería, reservistas de especial disponibilidad y militares de complemento.

