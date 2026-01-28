Economía
Cash Más Ahorro abrirá un nuevo supermercado en el barrio de Huerta de Santa Isabel
La empresa cuenta con más de una quincena repartidas por la ciudad y en algún otro municipio de la provincia
La cadena de supermercados Cash Más Ahorro abrirá un nuevo supermercado en Córdoba capital, en este caso, en una de las zonas de expansión. Según la información que aparece en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba, la empresa ha pedido a la Gerencia de Urbanismo la calificación ambiental para la actividad de supermercado en una de las calles del barrio de Huerta de Santa Isabel Este.
En concreto, la tienda se ubicará en el número 4 de la calle Escritora Gabriela Mistral, al lado del instituto de Educación Secundaria Casiana Muñoz Tuñón y en el límite con el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste.
Servicios como los supermercados no abundan en este barrio localizado en la zona de expansión de la ciudad, poniente, pero muy cerca de uno ya asentado, como es Miralbaida. Si se tiene en cuenta solamente el espacio que abarca Huerta de Santa Isabel Este, el otro supermercado que hay en la zona es el Alcash de Alsara.
Cash Más Ahorro
Cash Más Ahorro, según su página web, cuenta ya con 16 supermercados distribuidos por la provincia de Córdoba, aunque la mayoría se localizan en la capital. Hay tiendas de la marca en muchos barrios de la ciudad, también en la barriada periférica de El Higuerón, además de otro local en Puente Genil.
