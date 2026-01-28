El Carnaval de Córdoba empieza a tomar forma en la primera noche de preliminares del COAC 2026

El Gran Teatro ha vuelto a abrir sus puertas al Carnaval con la primera noche de preliminares del COAC 2026, una sesión inaugural cargada de expectación, nervios de estreno y ganas acumuladas tras meses de ensayo. Sobre las tablas, ocho agrupaciones -tres comparsas, tres chirigotas, una infantil y una murga- han ido dando forma a una velada en la que el público ha podido escuchar por primera vez los repertorios que empiezan a definir el rumbo del concurso. Una noche de tanteo, de primeras impresiones y de detalles aún por madurar, pero también de aplausos, comparaciones inevitables y momentos que ya empiezan a quedarse en la memoria carnavalera.

Desde que se atenuaron las luces del Gran Teatro, incluso antes de que apareciera la primera agrupación, el público ya respondía con aplausos, consciente de que comenzaba un nuevo Carnaval. Una expectación que se mezcló con el respeto y la emoción en los instantes iniciales de la sesión, marcados por el recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz. La organización quiso tener palabras de recuero para quienes perdieron la vida en el trágico accidente pero también para todos los profesionales que trabajaron atendiendo a las víctimas y acompañando a sus familias. Además, al haberse cancelado la tradicional gala de los sultanes por este mismo motivo, se les brindó a los sultanes de este año su momento de protagonismo justo antes de que arrancara oficialmente la primera noche de preliminares del COAC 2026.

La murga Los que no se gradúan, de Miguel Ángel Valle, fue la encargada de abrir la noche, aunque no entraban a concurso. Ataviados como cuponeros de la ONCE y con la camiseta del Córdoba CF como seña de identidad, arrancaron su actuación tirando de ironía desde el primer momento. Con el juego constante de "no ver" lo evidente, dirigieron sus primeras coplas al alcalde de Córdoba, repasando con sarcasmo esas mejoras que, según contaban, ellos no alcanzan a ver.

La murga no esquivó la actualidad y también dedicó letras críticas a la gestión de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía, con referencias a los problemas derivados de los cribados sanitarios que han afectado a miles de mujeres en toda la comunidad. Su actuación estuvo también muy apoyada en la interacción con el público, que respondió con complicidad a un repertorio cargado de guiños, actualidad y el humor ácido que marcó el arranque de la noche.

Aunque fuera de concurso, la comparsa infantil Las guerreras, de Moisés Melero, dejó claro sobre las tablas que el futuro del Carnaval de Córdoba está bien resguardado. Vestidas de piratas y navegando simbólicamente a bordo del Bucanera, las jóvenes componentes pisaron el escenario con seguridad y carácter, demostrando que hay cantera… y cantera femenina.

No se dejaron nada sin decir, y aprovecharon su paso por el Gran Teatro para reivindicar con orgullo sus raíces andaluzas y la importancia de cuidar y proteger la cantera como base del carnaval que está por venir. Bajo ese concepto de guerreras, la comparsa construyó un mensaje cargado de simbolismo, con el empoderamiento de la mujer y la libertad por bandera, rindiendo homenaje a todas esas mujeres que las precedieron y abrieron camino antes que ellas. Las guerreras no solo navegaron el Bucanera, también marcaron rumbo: el de un Carnaval con futuro, voz propia y nombre de mujer.

La primera chirigota de la noche y concursante oficial del COAC 2026, fue Un viaje de carne, llegada desde Aguilar de la Frontera, con Jesús Lara como director y autor de la música y Luis Cobos firmando la letra. La agrupación se presentó en escena situando al público en un paraje helado, perdido entre la nieve, tras un supuesto accidente de avión, un contexto que sirvió de hilo conductor para el desarrollo del repertorio.

Lejos de desaprovechar la ocasión, la chirigota reservó uno de sus momentos más serios y emotivos para dedicar una copla en recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz, extendiendo también el reconocimiento a todo el pueblo por la solidaridad mostrada en los momentos más duros. Fue, sin duda, el pasaje más contenido y sentido de la noche, contrastando con un repertorio que, a partir de ahí, se movió principalmente entre la crítica social, el humor más directo y la sucesión de chistes, marcando así el tono general de su actuación.

La comparsa Los bienvestíos, conocida como la comparsa de Petiti y una de las más esperadas de la noche tras su tercer puesto en 2025 con Carnavalandia, hizo su aparición sobre el escenario con la imagen del puente romano como telón de fondo y, como su propio nombre indica, muy bien vestíos. Recibidos con cálidos aplausos, arrancaron su repertorio con fuerza y claridad: "Y lo que pienso lo digo con esta percha que llevo", declaraban, dejando claro que no se guardaban nada. Sus voces, limpias y afinadas, levantaron más de un "¡olé!" entre el público, que se dejó envolver por la elegancia y el cuidado de cada pasaje.

En sus letras, la comparsa no esquivó los temas más duros de la actualidad. Entre metáforas sobre la sangre de estados genocidas y pollitos corruptos, se colaba también la sangre solidaria de la gente de a pie, la de Adamuz y Córdoba, sumándose a las menciones al reciente accidente ferroviario. Su compromiso social se dejó sentir especialmente en un pasodoble dedicado a las mujeres afectadas por los problemas de los cribados sanitarios en Andalucía, con un tono grave y emotivo que contrastaba con la belleza de sus voces y la precisión de su interpretación. Elegantes y comprometidos, Los bienvestíos confirmaron por qué su vuelta al concurso generaba tantas expectativas.