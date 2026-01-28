La borrasca Kristin provoca inundaciones en varias viviendas de la barriada cordobesa de Majaneque

El desbordamiento del arroyo de La Canchuela, como consecuencia de la borrasca Kristin, ha provocado la inundación de varias viviendas en la barriada de Majaneque, en Córdoba capital. Paqui Valverde, una de las portavoces vecinales de la zona, ha explicado a este periódico que las inundaciones en esta zona de la ciudad no son habituales, y todo apunta a que se ha debido a la rotura de un encauzamiento del arroyo, que normalmente, si llueve mucho, desagua sin problema hacia el río.

La representante vecinal calcula que han sido en torno a una veintena de viviendas en las que ha llegado a entrar el agua, aquellas situadas en la parte de Majaneque donde se sitúa la gasolinera. El agua, igualmente, ha terminado por entrar a varios negocios en esa misma zona.

Vecinos de Majaneque desaguan una vivienda. / A. J. GONZÁLEZ

Los vecinos ya habían pedido que se limpiara el arroyo

Belén es hija de una de las afectadas por estas inundaciones. Como ha detallado a CÓRDOBA, los vecinos llevan tiempo advirtiendo de que el arroyo no estaba en las mejores condiciones, que acumulaba basura y elementos naturales propios de estos riachuelos. “El 15 de noviembre ya se inundó la calle y entró un poco de agua”, cuenta Belén, que comenta que se dio aviso al Ayuntamiento, aunque la competencia sobre este cauce es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo que también había sido avisado.

Precisamente esos hechos de noviembre provocaron que en la casa de la madre de Belén se colocaran unas compuertas para frenar el agua en el caso de que volviera a darse una inundación. Esto, cuenta esta vecina de Majaneque, ha servido de poco, pues al final ha terminado por entrar por los sumideros del patio y del baño.

Vecinos de una vivienda de Majaneque limpian y achican agua. / A. J. GONZÁLEZ

Otro de los afectados ha sido Rafael, también vecino de la zona y en cuya casa las inundaciones han dejado unos cuatro dedos de agua. Rafael se lamentaba, en conversación con este periódico, que lo más afectado han sido los muebles, comprados hace poco porque habían reformado la vivienda.

Policía Local y bomberos

Efectivos de la Policía Local y los bomberos se han desplazado hasta la zona por si hubiera que atender a alguna persona a causa de estos hechos.

Los arroyos, el principal problema

Con el río Guadalquivir controlado y sin previsiones de desembalse, de momento, lo que preocupa son los arroyos. Esa falta de limpieza, ya no de basura normal, sino de elementos propios de la naturaleza, como ramas, cañas o arbustos, provoca que en jornadas de lluvia se carguen de agua y terminen, en algunos casos, por desbordarse. Bajo control están, por esto mismo, parcelaciones como Cuevas de Altázar o El Alamillo, cercanas a arroyos que se nutren del agua que viene desde la Sierra. No parece que vaya a haber problemas en otras parcelaciones mucho más cercanas al cauce del río principal, como Altea o Guadalvalle, que sí se han inundado en otras ocasiones. Desde el Ayuntamiento han informado a este periódico que se ha acudido a la zona para ver si había algún problema, pero se ha confirmado que no existía riesgo.

Adrián Ramírez Más de un centenar de incidencias tras el paso de la borrasca Kristina El número de incidencias en Córdoba por el paso de la borrasca Kristin se eleva ya a más de un centenar. El temporal ha dejado calles anegadas, árboles caídos, tejados arrancados y multitud de percances tras unas rachas de viento que han superado los 100 km/h. [Lea aquí la noticia completa]

Carretera A-3126 en el pk4+000 inundada ha reabierto con precaución. / CÓRDOBA Varias carreteras de la provincia reabren al tráfico con precaución tras la bajada del agua La carretera A-309 ha reabierto al tráfico con precaución en el punto kilométrico 34+500, en el término municipal de Córdoba, a unos 10 kilómetros de Castro del Río y 17 de Bujalance. Tras la bajada del nivel del agua, se ha comenzado a dar paso a los vehículos de forma controlada con el objetivo de descongestionar el tráfico acumulado en la zona, según ha actualizado la Junta de Andalucía. También abren con precaución otras vías afectadas. En la A-3126, en el término municipal de Baena, se permite la circulación en el PK 4+000, a 4,5 kilómetros de Valenzuela y 12,5 de Cañete de las Torres, así como en el PK 4+800, donde aún se registra cruce de agua. Por su parte, la A-305 está abierta en el PK 40+000, también en el término de Baena, a 5,5 kilómetros de Valenzuela y 16 kilómetros de Baena, recomendándose extremar la precaución al circular.

