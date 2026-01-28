La borrasca Kristin deja una herida y más de un centenar de incidencias en Córdoba

Carreteras anegadas, decenas de árboles caídos, tejados desprendidos y una persona herida. Ese es el balance del paso de la borrasca Kristin por Córdoba capital, que ha dejado este miércoles más de un centenar de incidencias concentradas, sobre todo, en las primeras horas de la mañana.

El viento ha sido el gran protagonista de la jornada, con rachas que alcanzaron los 105 kilómetros por hora. Entre los más de cien sucesos registrados destaca el de una mujer que ha resultado herida tras caerle encima una pieza de hierro en la avenida Medina Azahara. El incidente se produjo minutos antes de las 10.00 horas y hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios y efectivos de las fuerzas de seguridad, que atendieron a la víctima y aseguraron la zona.

Tejados desprendidos y árboles caídos

Desde la Policía Local se han atendido durante esas horas 218 llamadas a la sala del 092, que derivaron en 83 incidencias en distintos puntos de la ciudad. Por su parte, los bomberos realizaron 60 actuaciones a lo largo de la mañana. Una de las intervenciones más llamativas se produjo en la iglesia de Nuestro Señor del Huerto de los Olivos y Virgen del Camino, situada en el Camino Viejo de Almodóvar, junto a la plaza de toros. A primera hora de la mañana, varias placas que recubren el tejado del templo se desprendieron y cayeron en la plaza contigua, sin causar heridos.

El entorno del río ha sido una de las zonas más castigadas por el temporal. En el barrio del Guadalquivir, concretamente en la calle Motril, varias planchas metálicas se desprendieron de la fachada de un edificio y cayeron sobre la vía pública. Los bomberos acordonaron la zona por seguridad, sin que se produjeran daños personales. También se registraron afecciones en la fachada exterior del centro de salud del Sector Sur. El viento ha provocado además la rotura de la cristalería de la cafetería del Imibic, así como daños en el tejado de dicha instalación.

La caída de ramas y árboles fue otra constante durante la jornada. Se registraron incidencias en numerosos puntos de la capital, como la plaza de Cañero, la calle Torremolinos, Fontanar de Cabano, Doctor Julián Ruiz Martín, la avenida de la Victoria o la avenida de Cádiz, entre otros. En algunos casos, las ramas causaron daños en vehículos estacionados. Además, una palmera de gran tamaño cayó junto al Alcázar de los Reyes Cristianos, lo que obligó a la intervención de los bomberos.

El temporal también afectó a espacios patrimoniales y culturales. El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral tuvo que cerrarse tras la caída de varios árboles, obligando a modificar el recorrido de las visitas, que accedían por la Puerta del Perdón y salían por la de Santa Catalina. La Universidad de Córdoba suspendió todas las actividades al aire libre en sus instalaciones.

A estas incidencias se sumaron varios puntos anegados por la lluvia, especialmente en el polígono de La Torrecilla, donde el agua acumulada alcanzó varios centímetros, dificultando la circulación y anegando calles.

Instalaciones dañadas

Las instalaciones municipales dependientes del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Ingema) han sido de las más afectadas. En la Ciudad de los Niños se registró la caída de quince árboles, que causaron daños en varias atracciones del recinto. Además, un pino de grandes dimensiones cayó sobre la valla perimetral, lo que obligó a cortar al tráfico la avenida Menéndez Pidal mientras se limpiaba y despejaba la zona.

El Jardín Botánico también sufrió importantes desperfectos, con una docena de árboles caídos y daños en varios invernaderos, donde se rompieron cristales y se agrietaron techos. Por su parte, el Zoo de Córdoba registró la caída de diez árboles, aunque sin daños de consideración.

Desde Ingema señalaron que en los próximos días los técnicos municipales realizarán una evaluación más detallada de los daños y de los posibles riesgos en estas instalaciones, que permanecerán cerradas al público como medida preventiva para garantizar la seguridad.

Cortes en la N-432

El temporal también tuvo consecuencias en la red viaria y ferroviaria. Varias carreteras se vieron afectadas por la formación de grandes balsas de agua y la acumulación de sedimentos y barro. Esto provocó cortes y retenciones en la N-432, que estuvo cortada al tráfico durante toda la mañana y parte de la tarde a la altura de Torrers Cabrera. Operarios de mantenimiento se encargaron de limpiar y adecentar las vías y reabrirlas al tráfico.

Asimismo, la línea ferroviaria convencional entre Córdoba y Antequera-Santa Ana quedó cortada en el tramo entre la capital y Puente Genil poco después de las 11.00 horas por la acumulación de barro sobre las vías. Se trata de una línea de ancho convencional por la que circulan exclusivamente trenes de mercancías.

Balance de Kristin: una herida y más de un centenar de incidencias en Córdoba

Reabierta la vía del tren entre Córdoba y Jaén Adif ha informado de que sobre las 16.00 horas de este miércoles la vía del tren que une Córdoba y Jaén ya está despejada tras las acumulaciones de agua en distintas zonas entre la barriada cordobesa de Alcolea y el municipio jiennense de Espeluy, debido al fuerte temporal con la borrasca Kristin. No obstante, Renfe mantiene su plan alternativo de servicio por carretera en autobús para los clientes de los trenes de Media Distancia entre ambas ciudades, debido a las limitaciones de velocidad "significativas" en la vía.

Herida una mujer en Córdoba tras caerle encima una pieza de hierro