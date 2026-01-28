Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca deja cinco heridos y unas 2.000 incidencias en Andalucía

El temporal provoca cortes de carreteras y ferrocarril, desalojos preventivos, suspensión de clases, desembalses y cortes de luz por toda la región

Corte de la calle San Jacinto, en Sevilla, por la caída de ramas de gran porte por el temporal. | F. J. OLMO / EUROPA PRESS

Corte de la calle San Jacinto, en Sevilla, por la caída de ramas de gran porte por el temporal. | F. J. OLMO / EUROPA PRESS

Agencias

Córdoba

La borrasca Kristin continuó dejando este miércoles un fuerte impacto en Andalucía, una de las comunidades más castigadas por el temporal, con cinco personas heridas a lo largo de la jornada como consecuencia de la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro. Hasta las 12.30 horas, el servicio de emergencias gestionó más de un millar de incidencias, una cifra que eleva a 1.973 el total de avisos atendidos entre el martes y el miércoles por las sucesivas borrascas que han afectado al territorio andaluz.

Vuelco de un camión en la autovía A-7, en el litoral de Granada, por las rachas de viento y la lluvia. | ALBA FEIXAS / EFE

Vuelco de un camión en la autovía A-7, en el litoral de Granada, por las rachas de viento y la lluvia. | ALBA FEIXAS / EFE

Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, la mayor concentración de incidencias se registró en las provincias de Sevilla (425) y Cádiz (410), seguidas de Jaén (271) y Málaga (220). El resto de los avisos se distribuyeron entre Granada (185), Almería (135) y Huelva (125).

En términos generales, la mayoría de las actuaciones estuvieron motivadas por las fuertes rachas de viento, con numerosos avisos por caída de ramas y árboles, señales de tráfico, cableado eléctrico, carteles publicitarios, desprendimientos en fachadas y obstáculos en la vía pública.

Las previsiones meteorológicas provocaron el desembalses de los pantanos de la provincia a lo largo de toda la jornada. Desde la Delegación del Gobierno se pidió especial atención a la situación de la Torre del Águila, cuyo desembalse amenazaba con afectar a zonas como El Palmar de Troya, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Los Molares, así como a los entornos de Gergal.

Desalojos en Jaén

Por otro lado, se registraron varias afecciones a ambos sentidos de la A-361 (Morón de la Frontera) y la SE-4104 en Alcolea del Río. También hubo cortes momentáneos en la N-630 a la altura de Salteras, según informó la DGT.

El temporal también provocó alteraciones en los servicios ferroviarios, con afecciones a la circulación de distintos trayectos. A primera hora de la tarde, Adif informó de que una de las líneas afectadas había quedado despejada tras retirarse las acumulaciones de agua registradas en varios puntos, aunque Renfe decidió mantener un plan alternativo de transporte por carretera en algunos servicios de Media Distancia debido a las limitaciones de velocidad existentes en la infraestructura, calificadas como significativas a causa de las condiciones meteorológicas.

Entre las actuaciones más relevantes figuran las registradas en Jaén, donde el Ayuntamiento decretó el desalojo preventivo de viviendas situadas en las vegas de los ríos, conocidas como Puentes, ante las crecidas registradas.

Asimismo, la Junta anunció la suspensión de la actividad lectiva presencial durante la tarde en centros educativos y de día de seis municipios del Campo de Gibraltar, ante la confluencia de viento intenso y lluvias persistentes, con aviso naranja activo en esta zona de la provincia de Cádiz.

Cortes de luz

Por otro lado, la estación de esquí de Sierra Nevada comunicó que tampoco abrirá al público este jueves debido a la previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

En cuanto al suministro eléctrico, Endesa mantuvo desplegados a los técnicos de sus tres turnos de trabajo para hacer frente a las incidencias derivadas del temporal. Alrededor de 8.000 clientes se vieron afectados por cortes de luz, una cifra variable que fue cambiando conforme se fue restableciendo el servicio. La compañía señaló que las lluvias y el viento provocaron la caída de torres de alta tensión, conductores partidos y árboles sobre las líneas.

Noticias relacionadas y más

Según la Dirección General de Tráfico, a mediodía de ayer permanecían 31 carreteras completamente cerradas al tráfico en Andalucía, quince de ellas en la provincia de Cádiz por acumulaciones de agua o desprendimientos de tierra y piedras en la calzada.

