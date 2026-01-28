Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de Córdoba atienden numerosas incidencias por el temporal, que deja rachas de 96 km/h en la ciudad

Se han registrado más de 27 litros de agua en la estación del aeropuerto entre ayer y esta pasada madrugada, donde se sumaron 12,7

Caídas de ramas en Córdoba, esta mañana.

Caídas de ramas en Córdoba, esta mañana. / A. J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El paso de la borrasca Kristin ha dejado, en lo que llevamos de miércoles -con datos actualizados hasta las 8.00 horas-, 12,7 litros por metro cuadrado, concentrados principalmente entre las 6.00 y las 7.00 horas, franja en la que se registraron 4,5 litros. Además, uniendo estas precipitaciones a las de ayer martes, el saldo de agua recogida en la capital supera los 27 litros.

No obstante, el gran protagonista está siendo el viento, con rachas que ya han alcanzado los 96 kilómetros por hora a las 8.30 horas. El aviso naranja por viento se mantiene activo hasta las 15.00 horas.

Una rama caída en el entorno del río Guadalquivir, cerca del puente de San Rafael.

Una rama caída en el entorno del río Guadalquivir, cerca del puente de San Rafael. / A. J. González

Los Bomberos de Córdoba, desbordados

Mientras la lluvia y el viento no remiten, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) de Córdoba informa de que está recibiendo un elevado número de avisos a causa de las incidencias provocadas por el temporal, lo que dificulta la actualización del balance de salidas realizadas en las últimas horas de los bomberos de la ciudad.

