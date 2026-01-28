Transporte ferroviario
Adif suspende la circulación de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía
Se trata de un tramo de red convencional entre Córdoba y Puente Genil que no afecta a la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga
La empresa administradora de las infraestructuras ferroviarias Adif ha informado a través de sus redes sociales de la suspensión de la circulación ferroviaria en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana en la conexión entre Córdoba y Puente Genil "debido a las condiciones meteorológicas adversas".
Según fuentes de Adif, se trata de un tramo de red convencional por el que "solo circulan trenes de mercancías". Está cortado desde las 10.15 horas por la inundación de la vía, si bien aclara que "no hay ningún problema por el momento en la línea de alta velocidad que conecta Córdoba y Málaga".
La interrupción del servicio se prolongará hasta nuevo aviso, sin que haya constancia de que haya trenes de mercancías afectados por la suspensión.
Por otro lado, continúa suspendida desde el lunes la circulación de los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén. Según los últimos datos aportados por Adif, "la línea está cortada en varios puntos por inundación entre ellos en Villa del Río", si bien recuerdan que Renfe canceló el lunes los trenes de media distancia y ofreció como autobuses como alternativa. En este caso, la decisión de suspensión se debió inicialmente a las "limitaciones significativas de velocidad" impuestas en la infraestructura y el objetivo, garantizar el servicio a los viajeros sin comprometer la puntualidad.
Araceli R. Arjona
Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía
La empresa administradora de las infraestructuras ferroviarias Adif ha informado a través de sus redes sociales de la suspensión de la circulación ferroviaria en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana en la conexión entre Córdoba y Puente Genil "debido a las condiciones meteorológicas adversas".
Según fuentes de Adif, se trata de un tramo de red convencional por el que "solo circulan trenes de mercancías". Está cortado desde las 10.15 horas por la inundación de la vía, si bien aclara que "no hay ningún problema por el momento en la línea de alta velocidad que conecta Córdoba y Málaga".
El caudal del río, por encima de los 2 metros
El caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba se encuentra con una altura de lámina superior a los 2 metros, por lo que el umbral ha pasado esta mañana de amarillo a naranja. En la zona de la Calahorra y el Puente Romano, se encuentra desbordado y supera las primeras vallas de metal.
Manuel Padilla
Incidencias en Rute por la borrasca Kristin
Hasta el momento la incidencia más grave por la borrasca en Rute la causado el viento. Las fuertes rachas que han soplado durante toda la mañana han derribado una palmera de grandes dimensiones plantada en la plazoleta de la esquina de la calle Málaga con ronda del Fresno. Palmera que ha caído hacia el tejado de una de las viviendas próximas, por lo que el tráfico en esta zona no ha tenido que suspenderse. También a lo largo de la mañana se han producido varios cortes del suministro eléctrico.
Rafael Verdú
Los bomberos de la Diputación rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río a causa del temporal
Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación se han tenido que emplear a fondo durante este miércoles y parte de la jornada del martes debido a los efectos de la borrasca Kristin, que se han dejado sentir en toda la provincia. Distintos parques provinciales han realizado numerosas salidas por los desperfectos provocados por la lluvia y el fuerte viento.
No ha habido que lamentar daños personas, pero los bomberos han tenido que realizar dos rescates de personas en municipios de la provincial Así, en Palma del Río una persona había quedado atrapada en un punto limpio debido a la repentina crecida del nivel del agua en la zona, mientras que en Almodóvar un vecino tuvo que ser atendido ya que no podía salir de su casa debido a la caída de un árbol.
Operarios trabajan para despejar la N-432
Trabajadores de mantenimiento de carreteras se encuentran despejando la carretera N-432, cortada al tráfico a causa del temporal de lluvia y viento que ha azotado la ciudad en las últimas horas.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río