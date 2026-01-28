Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif suspende la circulación de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía

Se trata de un tramo de red convencional entre Córdoba y Puente Genil que no afecta a la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga

Un tren de mercancías abandona una estación en la provincia de Córdoba.

Un tren de mercancías abandona una estación en la provincia de Córdoba. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La empresa administradora de las infraestructuras ferroviarias Adif ha informado a través de sus redes sociales de la suspensión de la circulación ferroviaria en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana en la conexión entre Córdoba y Puente Genil "debido a las condiciones meteorológicas adversas".

Según fuentes de Adif, se trata de un tramo de red convencional por el que "solo circulan trenes de mercancías". Está cortado desde las 10.15 horas por la inundación de la vía, si bien aclara que "no hay ningún problema por el momento en la línea de alta velocidad que conecta Córdoba y Málaga".

La interrupción del servicio se prolongará hasta nuevo aviso, sin que haya constancia de que haya trenes de mercancías afectados por la suspensión.

Por otro lado, continúa suspendida desde el lunes la circulación de los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén. Según los últimos datos aportados por Adif, "la línea está cortada en varios puntos por inundación entre ellos en Villa del Río", si bien recuerdan que Renfe canceló el lunes los trenes de media distancia y ofreció como autobuses como alternativa. En este caso, la decisión de suspensión se debió inicialmente a las "limitaciones significativas de velocidad" impuestas en la infraestructura y el objetivo, garantizar el servicio a los viajeros sin comprometer la puntualidad.

El PSOE denuncia que los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba no han cobrado la subida salarial de 2025

Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía

Emacsa adjudica seis obras por 2,38 millones para reforzar la digitalización y el control del ciclo del agua

El eje económico de la Agenda Córdoba roza el 80% de ejecución y se centrará este año en el comercio de cercanía

Refuerzan la Fiscalía de Córdoba con un nuevo fiscal ante la tragedia ferroviaria de Adamuz

¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes
