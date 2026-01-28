Alta velocidad
Adif ya tiene autorización para reponer la infraestructura ferroviaria dañada en el trágico accidente de Adamuz (Córdoba)
El servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se reanudará, previsiblemente, a partir del 8 de febrero
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles en redes sociales que la jueza ha autorizado hoy reponer la infraestructura afectada por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), que tuvo lugar el pasado 18 de enero. Esta actuación permitirá recuperar la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid a partir del 8 de febrero.
En este sentido, Óscar Puente avanza que el objetivo del ministerio es que la intervención "esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales", por lo que se extendería hasta el próximo sábado 7 de febrero. "Tras la reposición, se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", ha informado el ministro en X.
De su parte, Renfe ha comunicado este miércoles, también a través de su cuenta en la red social X, que amplía el plan alternativo de transporte entre Madrid y Andalucía hasta el 7 de febrero. Además, la compañía ferroviaria ha señalado que está actualizando los canales de cambios y anulaciones sin coste para cubrir todos los servicios afectados.
La recuperación de la alta velocidad se retrasa
Inicialmente, el ministerio había avanzado la fecha del 2 de febrero para la recuperación de la conexión ferroviaria entre la capital de España y el sur del país, pero distintos factores como la retirada de materiales de los trenes siniestrados y la investigación de los hechos han influido en la demora de los trabajos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
La autorización judicial llega después de que las compañías ferroviarias implicadas en el siniestro, Iryo y Renfe, hayan extraído los vagones siniestrados de las vías. No obstante, los coches continúan ubicados en la zona cero de Adamuz y bajo custodia del Tribunal de Instancia de Montoro, que dirige la investigación sobre las causas de la tragedia.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río