Adif ya tiene autorización para reponer la infraestructura ferroviaria dañada en el trágico accidente de Adamuz (Córdoba)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles en redes sociales que la jueza ha autorizado hoy reponer la infraestructura afectada por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), que tuvo lugar el pasado 18 de enero. Esta actuación permitirá recuperar la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid a partir del 8 de febrero.

En este sentido, Óscar Puente avanza que el objetivo del ministerio es que la intervención "esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales", por lo que se extendería hasta el próximo sábado 7 de febrero. "Tras la reposición, se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", ha informado el ministro en X.

De su parte, Renfe ha comunicado este miércoles, también a través de su cuenta en la red social X, que amplía el plan alternativo de transporte entre Madrid y Andalucía hasta el 7 de febrero. Además, la compañía ferroviaria ha señalado que está actualizando los canales de cambios y anulaciones sin coste para cubrir todos los servicios afectados.

La recuperación de la alta velocidad se retrasa

Inicialmente, el ministerio había avanzado la fecha del 2 de febrero para la recuperación de la conexión ferroviaria entre la capital de España y el sur del país, pero distintos factores como la retirada de materiales de los trenes siniestrados y la investigación de los hechos han influido en la demora de los trabajos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La autorización judicial llega después de que las compañías ferroviarias implicadas en el siniestro, Iryo y Renfe, hayan extraído los vagones siniestrados de las vías. No obstante, los coches continúan ubicados en la zona cero de Adamuz y bajo custodia del Tribunal de Instancia de Montoro, que dirige la investigación sobre las causas de la tragedia.