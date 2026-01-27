Los vecinos de Ciudad Jardín, tras la detención de un padre por la muerte de su hija en Córdoba: "No escuchamos nada y nunca había habido problemas"

La mayoría de los vecinos del edificio número 7 de la calle Villa de Rota de Córdoba, una callejita perpendicular a la avenida Medina Azahara, en el barrio de Ciudad Jardín, amanecieron esta mañana como cualquier otro día, sin saber que en la planta baja se había producido un terrible suceso que habría terminado con la muerte de una joven de 30 años con autismo presuntamente a manos de su padre, con el que vivía desde hacía unos meses. La noticia empezaba a circular por el barrio en una mañana con lluvia torrencial en la que los vecinos iban saliendo de casa con cuentagotas. "Sabíamos que había pasado algo porque vimos ambulancias y policía, un poco de jaleo, pero no nos enteramos de qué pasaba exactamente", aseguraban muchos, "ni siquiera me asomé a la escalera".

Nadie escuchó una pelea ni gritos ni amenazas como cabría esperar. Puede que ni siquiera hubiera forcejeo. En el suelo, no hay señales de sangre. El único signo que indica lo ocurrido es el precinto que hay sobre la puerta del bajo D, donde vivían padre e hija. Según ha podido saber este periódico, ella murió estrangulada presuntamente a manos de su padre, tras lo cual él se habría autoinfligido heridas en el abdomen con arma blanca, lo que motivó su ingreso hospitalario. En el edificio de seis plantas viven 28 vecinos y el suceso tuvo lugar en la planta baja. Solo dos personas confesaron ante los medios haber estado presentes en el descansillo mientras retiraban el cuerpo de la joven la noche anterior. Una de ellas, una enfermera llamada Claudia y salió para intentar ayudar. La otra vive en el bajo, a pocos metros del lugar donde ocurrió todo, pero tampoco escuchó nada raro antes de que empezaran las alarmas. Salió de su casa para intentar consolar a la madre, "que estaba hecha polvo, destrozada, llorando, porque acababa de enterarse de que habían matado a su hija", indica.

Vivienda precintada en Ciudad Jardín tras el presunto asesinato. / A. J. González

Los pocos vecinos que lo habían visto coinciden en que el presunto agresor era en apariencia "un hombre normal, agradable, que nunca habían dado problemas ni el padre ni la hija". Tampoco se habían escuchado con anterioridad discusiones en el estudio pequeño en el que vivían ambos, de alquiler, como muchos de los vecinos del inmueble, en el que habitan muchos inquilinos que están de paso por la ciudad. Según los testimonios recabados, el padre vivía en Huelva y se mudó a Córdoba hace unos meses para estar con su hija, afectada por una discapacidad intelectual. "Se vino para compartir con la madre la custodia", aseguró una vecina. Los padres de la víctima se encuentran separados, por lo que la Policía comunicó lo ocurrido a la madre, que acudió al edificio antes de que los forenses autorizaran el traslado del cadáver.

En el supermercado de la calle, no conocían a la víctima ni a su presunto agresor. "Ha venido una vecina y nos ha contado lo que ocurrió, solo sabemos que hubo mucho jaleo anoche, nada más". Tampoco eran asiduos al bar de la esquina, la cafetería Azahara, que lleva abierta 43 años. Según su propietario, "si han venido por aquí alguna vez, no sé quiénes son".

La Policía Nacional señala que se están investigando todas las hipótesis, descartando la de violencia de género, si bien las circunstancias podrían indicar que se trata de un caso de violencia vicaria, algo que de momento no se ha confirmado.