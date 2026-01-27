La actualidad del martes 27 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La detención por el presunto filicidio en Ciudad Jardín, la inversión y el empleo anunciados por Indra y las incidencias provocadas por la borrasca Joseph centran la actualidad
Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras matar presuntamente a su hija en una vivienda del barrio de Ciudad Jardín, un suceso ocurrido la noche del lunes en la calle Villa de Rota y que mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Por otro lado, Indra Group ha anunciado la creación de hasta 450 empleos y una inversión de 30 millones de euros en su fábrica de radares de Las Quemadas, consolidando su apuesta industrial por la ciudad al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra. Por último, la borrasca Joseph ya deja sus primeros efectos en la provincia, con caídas de árboles, inundaciones y problemas de tráfico.
- Detenido un padre por la muerte por estrangulamiento de su hija en Ciudad Jardín
- Indra prevé contratar a 450 personas para su fábrica de radares de Córdoba y llegar a los 30 millones de inversión en 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
Efectos de la borrasca Joseph
- Rescatan a un conductor atrapado en su vehículo por la crecida del río Zagrilla en Priego
- Los Baños de Popea, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
Tragedia de Adamuz
- José Gómez, herido en Adamuz, recibe el alta: "El tren empezó a moverse como una coctelera, se oyó una pequeña explosión y se fue la luz"
- El Gobierno fija una indemnización de hasta 216.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios
Córdoba ciudad
- El paro baja en Córdoba al 17,04% mientras crecen los inactivos y cae la ocupación
- El cocinero cordobés despedido por el Ayuntamiento de Barcelona por suspender el catalán deberá ser readmitido o indemnizado
- Adiós al edificio de la Fundación Cajasur en Reyes Católicos: las máquinas derriban el inmueble
- Continúa la suspensión de trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, con autocares como transporte alternativo
Provincia
- Confirman el internamiento psiquiátrico para una mujer de Villaviciosa que intentó quemar la casa de sus vecinos
- La Diputación de Córdoba constata en Fitur el crecimiento del oleoturismo y los viajes en familia en la provincia
Cultura
- Conciertos previos y grandes estrenos para celebrar los 45 años del Festival de la Guitarra: esta es la programación
