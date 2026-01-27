Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras matar presuntamente a su hija en una vivienda del barrio de Ciudad Jardín, un suceso ocurrido la noche del lunes en la calle Villa de Rota y que mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Por otro lado, Indra Group ha anunciado la creación de hasta 450 empleos y una inversión de 30 millones de euros en su fábrica de radares de Las Quemadas, consolidando su apuesta industrial por la ciudad al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra. Por último, la borrasca Joseph ya deja sus primeros efectos en la provincia, con caídas de árboles, inundaciones y problemas de tráfico.

