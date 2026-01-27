Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 27 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La detención por el presunto filicidio en Ciudad Jardín, la inversión y el empleo anunciados por Indra y las incidencias provocadas por la borrasca Joseph centran la actualidad

Vivienda precintada en Ciudad Jardín tras el presunto asesinato.

Vivienda precintada en Ciudad Jardín tras el presunto asesinato. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras matar presuntamente a su hija en una vivienda del barrio de Ciudad Jardín, un suceso ocurrido la noche del lunes en la calle Villa de Rota y que mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Por otro lado, Indra Group ha anunciado la creación de hasta 450 empleos y una inversión de 30 millones de euros en su fábrica de radares de Las Quemadas, consolidando su apuesta industrial por la ciudad al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra. Por último, la borrasca Joseph ya deja sus primeros efectos en la provincia, con caídas de árboles, inundaciones y problemas de tráfico.

Efectos de la borrasca Joseph

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

