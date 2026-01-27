La actualidad del martes 27 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El nuevo uso cultural del antiguo edificio de Bershka, el balance de la atención a las familias tras la tragedia de Adamuz y los avisos por la borrasca Joseph, principales asuntos con los que arranca la jornada en Córdoba
El antiguo edificio de Bershka en la calle Concepción de Córdoba ya tiene nuevo uso: se transformará en una de las sedes culturales y sociales de la Fundación Cajasol, tras aprobarse el proyecto de rehabilitación integral del inmueble. Por otro lado, una semana después del accidente ferroviario de Adamuz comienzan a aflorar las luces y sombras en la atención prestada a las familias de las víctimas, con el contraste entre los datos ofrecidos por Renfe y los testimonios recogidos sobre el terreno. Por último, la llegada de la borrasca Joseph ha activado avisos amarillos por lluvia y viento en la provincia, lo que ha llevado a varios ayuntamientos a cerrar de forma preventiva parques y zonas recreativas estos días.
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Luces y sombras de la atención en las horas más críticas a las familias tras la tragedia de Adamuz
- Varios ayuntamientos cordobeses cierran parques y áreas recreativas ante el aviso de la Aemet por fuertes vientos
Tragedia de Adamuz
- La investigación apunta a la rotura de una soldadura como "causa principal" del accidente de Adamuz
- La reapertura de la alta velocidad con Madrid, en el aire: Puente duda que esté para el 2 de febrero
Córdoba ciudad
- Adif localiza una nueva rotura de vía en Córdoba que obliga a limitar la velocidad
- El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- Aprobadas las bases para el concurso de patios 2026: sube el número de participantes y estos son los premios
- Los trabajadores de Hitachi retomarán la huelga y las movilizaciones el próximo 4 de febrero
Provincia
- Ayuntamiento y empresarios de Puente Genil piden que se recupere la línea ferroviaria de pasajeros Córdoba-Bobadilla
- Tres heridos en un accidente en la A-318 entre las localidades de Doña Mencía y Zuheros
Andalucía
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz