Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva rotura de víaInvestigación AdamuzReforma de callesTren Córdoba-JaénTemporalAccidente A-318OposicionesPantanosPatios
instagramlinkedin

La actualidad del martes 27 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El nuevo uso cultural del antiguo edificio de Bershka, el balance de la atención a las familias tras la tragedia de Adamuz y los avisos por la borrasca Joseph, principales asuntos con los que arranca la jornada en Córdoba

Vehículos de Cruz Roja y ambulancias junto al centro cívico Poniente Sur.

Vehículos de Cruz Roja y ambulancias junto al centro cívico Poniente Sur. / Victor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El antiguo edificio de Bershka en la calle Concepción de Córdoba ya tiene nuevo uso: se transformará en una de las sedes culturales y sociales de la Fundación Cajasol, tras aprobarse el proyecto de rehabilitación integral del inmueble. Por otro lado, una semana después del accidente ferroviario de Adamuz comienzan a aflorar las luces y sombras en la atención prestada a las familias de las víctimas, con el contraste entre los datos ofrecidos por Renfe y los testimonios recogidos sobre el terreno. Por último, la llegada de la borrasca Joseph ha activado avisos amarillos por lluvia y viento en la provincia, lo que ha llevado a varios ayuntamientos a cerrar de forma preventiva parques y zonas recreativas estos días.

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Tribunales

Deportes

Andalucía

Noticias relacionadas

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  2. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  3. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  4. La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
  5. Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
  6. Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
  7. Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
  8. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 27 de enero de 2026

Luces y sombras de la atención en las horas más críticas a las familias tras la tragedia de Adamuz

Luces y sombras de la atención en las horas más críticas a las familias tras la tragedia de Adamuz

El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social

El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social

Aplazado el Festival Córdoba Virgen Extra de Las Tendillas por el temporal

Aplazado el Festival Córdoba Virgen Extra de Las Tendillas por el temporal

Fallece Luis Ballesteros Olmo, catedrático de Matemática Aplicada y figura de referencia en la Universidad de Córdoba

Fallece Luis Ballesteros Olmo, catedrático de Matemática Aplicada y figura de referencia en la Universidad de Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el lunes 26 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Tracking Pixel Contents