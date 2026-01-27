Satse exige sustituir de forma inmediata las reducciones de jornada de enfermería en el Reina Sofía.

El sindicato de enfermería Satse Córdoba ha denunciado públicamente la no sustitución de las reducciones de jornada por guarda legal del personal de enfermería en el Hospital Universitario Reina Sofía, una práctica que, según la organización, se mantiene en el tiempo y está provocando sobrecarga laboral, disfunciones asistenciales y un deterioro de la calidad de los cuidados.

Desde Satse recuerdan que esta problemática no es nueva y que el sindicato lleva años trasladando por escrito esta situación a las distintas direcciones del centro hospitalario. La falta de sustituciones provoca que la parte del turno que queda descubierta recaiga de forma sistemática sobre el resto del personal de enfermería, incrementando la carga de trabajo diaria.

El sindicato subraya que esta práctica vulnera el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, un derecho reconocido tanto en la normativa propia del SAS como en la legislación estatal. Según Satse, la situación fue incluso puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, ante lo que consideran una vulneración reiterada de derechos laborales básicos NOTA_DE_PRENSA_SUSTITUCION_REDU…

Reducción proporcional de salario

Satse denuncia que la Administración reduce proporcionalmente el salario de las profesionales que solicitan una reducción de jornada, pero no destina esa partida presupuestaria a la contratación de sustituciones nominales, a pesar de tratarse de plazas presupuestadas y de existir profesionales disponibles en las bolsas de empleo del SAS.

Esta forma de proceder supone, según el sindicato, un ahorro económico que se traduce en la reducción de plantillas, el empeoramiento de las condiciones laborales y un mayor riesgo para la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

La organización sindical advierte de que la no sustitución de estas reducciones genera un clima de desmotivación, inseguridad y agotamiento entre el personal de enfermería, que se ve obligado a asumir una sobrecarga estructural de trabajo. Esta situación, añaden, compromete la buena praxis profesional y aumenta el riesgo de incidentes asistenciales evitables.

Por todo ello, Satse exige a la Dirección Gerencia del Hospital Reina Sofía la sustitución inmediata y nominal de todas las reducciones de jornada por guarda legal, el cese de esta práctica y la adopción de medidas urgentes que garanticen plantillas suficientes, cuidados seguros y el respeto a los derechos laborales y familiares.

El sindicato ha anunciado que continuará utilizando todas las vías sindicales, administrativas y legales a su alcance para poner fin a esta situación.