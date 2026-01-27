El programa Incorpora de Fundación la Caixa impulsa 665 contrataciones de personas vulnerables en Córdoba en 2025.

El programa de inclusión laboral Incorpora, impulsado por la Fundación la Caixa, facilitó durante 2025 un total de 665 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en la provincia de Córdoba, gracias a la colaboración de 233 empresas cordobesas comprometidas con un modelo de empleo más inclusivo.

Pese a los elevados niveles de ocupación registrados en España, el acceso al mercado laboral continúa siendo desigual para determinados colectivos. Factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud física o mental siguen dificultando la inserción laboral de miles de personas, una realidad especialmente acusada en el caso de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, explica la fundación en una nota de prensa.

Para dar respuesta a estas barreras, la Fundación la Caixa desarrolla desde 2006 el programa Incorpora, una iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo mediante la colaboración directa con el tejido empresarial.

Apuesta por el empleo femenino

Durante el último año, el programa ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género. En el conjunto de España, de las más de 39.000 inserciones impulsadas en 2025, el 53,27 % correspondió a mujeres.

En el caso de Córdoba, de las 665 contrataciones promovidas por Incorpora, 365 fueron ocupadas por mujeres, un dato que refleja el impacto de las actuaciones dirigidas a favorecer su acceso al empleo en un mercado laboral donde la tasa de paro femenina sigue siendo superior a la masculina.

Itinerarios personalizados de inserción

El modelo de Incorpora se apoya en una red de más de 400 entidades sociales repartidas por todo el territorio español y en la labor de más de 1.000 profesionales de orientación y prospección laboral. Estos técnicos diseñan itinerarios personalizados adaptados a las capacidades y circunstancias de cada persona.

A través de un acompañamiento cercano y especializado, el programa impulsa la mejora de las competencias profesionales y personales, refuerza la motivación y fomenta la autonomía, factores clave para lograr una inserción laboral estable y de calidad.

Desde la Fundación ”la Caixa” se subraya que cada proceso de inserción implica un acompañamiento integral que va más allá del acceso al empleo, contribuyendo también a mejorar la estabilidad personal y la autoestima de las personas participantes.

Incorpora actúa como nexo entre las necesidades de las empresas y el talento de personas con mayores dificultades de acceso al empleo. Las compañías participantes cubren vacantes reales y apuestan por modelos de contratación responsables que favorecen entornos laborales más diversos.

La mayoría de las inserciones impulsadas en 2025 se concentraron en el sector servicios, principal motor del empleo en España, con especial presencia en ámbitos como la hostelería, el comercio, la limpieza, la atención sociosanitaria, el transporte y la logística.

Acción social con impacto

La Fundación ”la Caixa” desarrolla una acción social de alcance estatal orientada a promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social, con especial atención a la promoción del empleo, la infancia en situación de vulnerabilidad, las personas mayores y los colectivos en mayor riesgo social o sanitario.

En el marco de su Plan Estratégico 2025-2030, dotado con más de 4.000 millones de euros, la Fundación refuerza su apuesta por la transformación social. En 2026, la entidad cuenta con un presupuesto de 710 millones de euros, un 8,4 % más que el año anterior, destinando cerca del 60 % de esta inversión a programas de transformación social.