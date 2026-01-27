Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Datos del INE

El paro baja en Córdoba mientras crecen los inactivos y cae la ocupación

El desempleo cae al 17,04% en el cuarto trimestre, pese a la pérdida de ocupados

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La provincia de Córdoba cerró el cuarto trimestre de 2025 con una ligera mejora de la tasa de paro, que descendió una décima, del 17,18% al 17,04%. Sin embargo, este descenso se produce en un contexto de pérdida de empleo y salida de personas del mercado laboral, y mantiene a Córdoba como la quinta provincia con mayor tasa de paro de España, solo por detrás de Cádiz, Granada, Ceuta y Melilla.

Respecto al mismo período del año anterior, el número de ocupados se redujo de 321.000 a 318.000 personas, mientras que el total de parados bajó de 66.600 a 65.300. Esta evolución está estrechamente ligada a la caída de la población activa, que se ha reducido en 4.000 personas, al tiempo que la población inactiva ha aumentado en más de 5.000.

Menos personas buscando empleo

Como aspecto positivo, destaca la disminución de las personas que buscan empleo por primera vez, que en el último año han pasado de 8.000 a 5.000.

La evolución del paro en Córdoba contrasta con la tendencia nacional, ya que España ha logrado situar su tasa de desempleo por debajo del 10%, por primera vez desde 2008.

