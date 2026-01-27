Sector inmobiliario
La Junta saca a la venta 11 garajes en Córdoba dentro de una oferta andaluza de suelo público
La convocatoria de AVRA incluye 138 inmuebles en toda Andalucía y permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre
La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha abierto una nueva convocatoria pública para la venta de 138 inmuebles repartidos por toda la comunidad, entre los que se incluyen 11 garajes ubicados en Córdoba capital. La oferta permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre y contempla suelos residenciales, industriales, locales comerciales y plazas de aparcamiento 27 de enero.
Desde la Consejería de Fomento se señala que esta iniciativa tiene como objetivo poner en valor suelos e inmuebles públicos que permanecían en desuso, facilitando su aprovechamiento para la reactivación económica y la promoción de vivienda. La convocatoria busca dar visibilidad a pequeñas parcelas de uso residencial, tanto libre como protegido, así como a terrenos industriales destinados a nuevos proyectos empresariales.
Detalle de la oferta
La oferta lanzada por AVRA se compone de:
- 64 parcelas de uso industrial
- 42 suelos residenciales
- 10 locales comerciales
- 22 garajes
En el caso del uso residencial, la mitad de los suelos se destinan a vivienda libre y la otra mitad a vivienda protegida, distribuidos en distintas provincias andaluzas.
Córdoba, presente en la convocatoria
Dentro de esta convocatoria, Córdoba capital cuenta con 11 garajes incluidos en la oferta, lo que permite ampliar las opciones de adquisición de este tipo de inmuebles en la ciudad.
En el conjunto de Andalucía, la oferta de garajes y locales comerciales se completa con inmuebles en provincias como Cádiz, Granada, Jaén, Almería y Sevilla, lo que refuerza el carácter territorialmente equilibrado de la iniciativa 27 de enero.
Plazo y consulta de la oferta
Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 18 de septiembre. Toda la información detallada sobre los inmuebles, condiciones y procedimientos de adquisición está disponible en la web de AVRA, dentro del apartado de oferta permanente.
