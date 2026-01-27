Indra prevé contratar a 450 personas para su fábrica de radares de Córdoba y llegar a los 30 millones de inversión en 2026

Indra Group, empresa española de referencia internacional en los sectores de defensa, aeroespacial y tecnologías digitales avanzadas, ha anunciado este martes la creación de hasta 450 puestos de trabajo en su fábrica de radares de Córdoba y alcanzar una inversión de 30 millones de euros a lo largo de este ejercicio. Así lo han señalado el director de producción de la empresa, José Manuel Fuentes, y la directora general de Recursos Humanos, Mari Carmen Moneva, durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Córdoba y tras mantener una reunión con representantes tanto del Consistorio como de la Junta de Andalucía.

Como ha concretado Fuentes, de los 30 millones de euros de inversión previstos entre 2025 y 2026 de Indra en Córdoba, 12 ya han sido ejecutados en el ejercicio pasado y los restantes se emplearán en este año. Indra hizo su apuesta por instalarse en la ciudad hace apenas seis meses, al calor del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). En una fábrica de hasta 20.000 metros cuadrados ubicada en el polígono industrial de Las Quemadas, y desde diciembre, la empresa ya fabrica el primero de los cuatro radares que se producirá en Córdoba.

Fuentes ha detallado que ese primer producto es un radar de vigilancia orbital y seguimiento espacial S3T que tiene como objetivo proteger los satélites españoles y que es capaz de identificar objetos menores de 50 centímetros a 2.000 kilómetros de altura.

Fábrica de Indra en el polígono industrial de Las Quemadas. / Manuel Murillo

Los próximos radares que fabricará Indra en Córdoba

La siguiente línea de producción que se activará en la fábrica de Indra en Las Quemadas llegará en abril con la fabricación del nuevo radar Nemus, diseñado para la vigilancia antidron, pequeño, compacto y que se instalará en vehículos militares para su protección.

A partir de septiembre empezará a fabricar un radar de largo alcance que será capaz de detectar aeronaves o misiles a más de 450 kilómetros de distancia. Será, ha dicho Fuentes, una de las líneas de producción que más repercusión tendrá en la creación de empleo.

Y para 2027 está previsto que Indra inicie la fabricación de un radar multifunción táctico que servirá para modernizar la artillería antiaérea del Ejército.

José Manuel Fuentes, director de Producción de Indra. / CÓRDOBA

Planes de crecimiento y de creación de empleo

Ahora mismo, en la fábrica de Indra en Las Quemadas trabajan 70 personas y la previsión es contratar a 450 más para los planes de producción que ya tiene la empresa. En cuanto a su ubicación, Indra no descarta posibles ampliaciones de sus instalaciones para esas futuras líneas de fabricación, toda vez que la vista está puesta en el antiguo recinto ferial San Carlos. Ese recinto, cerrado desde 2012, fue adquirido por la empresa cordobesa Deuser en 2023. Cabe recordar que esta empresa, Deuser, fue adquirida por Minsait, una filial de Indra, por lo que la expansión natural de la multinacional sería en San Carlos, justo al lado de Las Quemadas.

El perfil que necesita Indra

En cuanto a esa potente contratación que la empresa ha anunciado, Mari Carmen Moneva ha apuntado que convertirán a Córdoba "en la punta de lanza de la presencia de Indra en Andalucía". El perfil "que necesitamos", ha explicado la responsable de Recursos Humanos de Indra, tiene su origen en áreas relacionadas con la ingeniería, tanto procedentes de titulaciones superiores como de formación profesional (FP).

Las contrataciones, ha avanzado, "proporcionará capacidad de mejorar el tejido educativo de la provincia y aportará importantes capacidades de empleabilidad a aquellos profesionales que se unan con nosotros en proyectos muy punteros, tanto civiles como militares".

Mari Carmen Moneva, directora de Recursos Humanos de Indra. / CÓRDOBA

Habrá una amplia variedad de perfiles que se precisen en esta factoría, muchos ya implantados, pero Moneva ha adelantado otros "tendremos que generarlos de la mano de la Junta, del Ayuntamiento y de la Universidad". Por ejemplo, uno de esos perfiles que se precisarán y cuya formación aún no está implantada en Córdoba será el de especialistas en radiofrecuencia.

La Junta y el Ayuntamiento, dispuestos a colaborar en todo lo posible

El Ayuntamiento, aunque sobre todo la Junta de Andalucía, tienen en su mano generar esos espacios de formación donde puedan formarse los futuros trabajadores de Indra. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), y los delegados de Educación y Empleo, Diego Copé y María Dolores Gálvez, respectivamente, han insistido en que están al servicio de empresas como Indra para generar esa mano de obra.

FP de todos los perfiles que se precisan en la futura BLET, formación singular adaptada a las necesidades de las empresas auxiliares al proyecto de Defensa, recursos a disposición de estas compañías desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y un largo etcétera son algunos de los recursos que la Junta ya pone a disposición del sector.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Una "oportunidad" para las empresas locales

El alcalde, además, ha recordado que la llegada de empresas como Indra a Córdoba también suponen una "oportunidad de crecimiento para las empresas locales y para el nacimiento de nuevas empresas", por lo que entiende que "todo son ventajas", desde un impulso a la economía de Córdoba con la llegada de sectores productivos industriales y logísticos que no abundan hasta la creación de empleo cualificado y estable.