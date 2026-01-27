Qué hacer hoy en Córdoba, martes 27 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Arte
Visita al taller de conservación
Con motivo del día internacional del restaurador conservador se podrá visitar, en grupos reducidos, el taller de restauración del Museo de Bellas Artes. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
12.00 horas.
Biblioteca Viva de al-Andalus
Conferencia de Antonio Varo Baena
Tendrá lugar la conferencia El sentido de la muerte: Baroja versus Bourget, por Antonio Varo Baena, escritor. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Niños
Sesiones de lectura
Habrá sesiones de lectura de La hora del cuento en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Rafa Blanes y Mequetrefe, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso.
Francisco de Toledo, s/n y Centro Cívico Vallehermoso.
17.00 horas.
Presentación
‘El Cordobés. El último torero moderno’
Presentación de la biografía El Cordobés. El último torero moderno. Interviene su autor Domingo Delgado de la Cámara. Al final del acto se entregará un ejemplar.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.00 horas.
Exposición
‘Bendición de la materia’, de Elena Arrese
Continúa hasta el próximo día 30 de enero la muestra Bendición de la materia, de Elena Arrese.
CÓRDOBA. Colegio de la Abogacía.
Morería, 5.
09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
Mmartes culturales
Concierto ‘Ciudad de los Califas’
Dentro de la programación de Los martes culturales, tendrá lugar el concierto Ciudad de los Califas, a cargo de la Orquesta de Plectro. Entrada libre.
CÓRDOBA. Salón de Actos ONCE.
Manuel Ruiz Maya, 8
18.30 horas.
Conferencia
‘La Casa de las Campanas, historia, aristocracia y pintoresquismo’
El historiador Gonzalo J. Herreros Moya ofrece la conferencia La Casa de las Campanas, historia, aristocracia y pintoresquismo. Presenta: Teodoro Fernández Vélez, técnico de la Fundación PRASA y directivo de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses.
CÓRDOBA. Bodegas Campos.
Lineros, 32
20.00 horas.
