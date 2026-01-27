Familiares de Álvaro García y José María Fernández visitaron la zona cero de Adamuz para conocer las labores de rescate

La Junta de Andalucía trasladó el jueves pasado a las familias de Álvaro García y de José María Fernández, fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), hasta la zona cero del accidente para que conocieran, en primera persona, las labores que se estaban realizando para localizar sus cuerpos y las dificultades que enfrentaban los equipos de emergencia.

Así lo ha relatado este martes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, durante una conferencia de prensa ofrecida en Córdoba para realizar un balance de la actuación desarrollada en la atención a las víctimas del siniestro. Ese fue "el momento más duro, a título personal", ha admitido Nieto, porque "seguíamos teniendo a dos familias con sus familiares no localizados".

Los daños ocasionados por la colisión de los dos trenes de alta velocidad ocultaban los restos humanos. La sala del centro cívico de Poniente Sur que el lunes por la tarde se encontraba llena, con alrededor de 200 familias, el jueves "estaba casi vacía y quedaban ocho o diez personas, las familias de Álvaro García y de José María Fernández", ha recordado.

En torno a las 14.30 horas de ese jueves, 22 de enero, apareció el primer cuerpo y pocos minutos más tarde, el segundo. Esa misma tarde se realizaron las autopsias y las identificaciones. Uno de los cuerpos fue trasladado a Ceuta y otro, a León. Después de estos últimos hallazgos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dio por concluido el plan territorial de Emergencia.

"Multitud de personas iban a los hospitales"

En resumen, José Antonio Nieto ha afirmado que esta tragedia ferroviaria "ha sido una prueba tremenda, en la que hemos conseguido aliviar el dolor gracias al apoyo de grandísimos profesionales". También ha recordado que el presidente de la Junta "nos dijo que las víctimas debían ser lo único" a lo que dedicar su trabajo y "así está siendo".

En los primeros momentos de incertidumbre, "multitud de personas iban a los hospitales preguntando por sus familiares, buscaban a personas inconscientes, buscaban una esperanza que en muchos casos era imposible", ha señalado. Ante la incertidumbre de las familias de las víctimas, se habilitó el centro cívico de Poniente Sur, en la ciudad de Córdoba, como punto de atención.

Nieto ha ofrecido una cronología de la labor desarrollada por el Gobierno regional. Según ha precisado, 22 horas después del siniestro mantuvieron una primera reunión informativa con los afectados ("fue la más tensa" de todas) y, a partir de entonces, celebraron dos reuniones colectivas diarias, una por la mañana y otra por la tarde, hasta el jueves, cuando ya se habían entregado prácticamente todos los cuerpos. También atendieron a las familias de forma individual.

En el marco de este trabajo ha destacado la participación de Carmen Álvarez, la coordinadora de los instituto de Medicina Legal de Andalucía, que acompañó a las familias en el centro cívico para informarle del trabajo que estaban desarrollando y de los trámites a seguir. Además, ante el interés de las familias, también asistieron el director de Relaciones Institucionales de Renfe y el responsable de Seguridad de Iryo.