Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 27 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 28 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael Saco Ruano
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Salas García
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Ángel Alejo Moreno
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Salud.
Manuel Beltrán Cornejo
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Carmen Morales Fernández
La inhumación está prevista a las 17.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana