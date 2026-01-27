Los fallecidos en Córdoba el martes 27 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 28 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Saco Ruano

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Salas García

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Ángel Alejo Moreno

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Salud.

Manuel Beltrán Cornejo

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Morales Fernández

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 17.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.