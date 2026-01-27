Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 27 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 28 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Saco Ruano

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Salas García

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Ángel Alejo Moreno

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Salud.

Manuel Beltrán Cornejo

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Morales Fernández

La inhumación está prevista a las 17.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

