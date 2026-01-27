Empleo
Escribano abre su proceso de selección para contratar a un centenar de trabajadores en Córdoba
La previsión de la empresa es cerrar las contrataciones antes del mes de julio
La empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa del sector de la defensa que ya funciona en Rabanales 21, en Córdoba capital, y que tiene un plan de expansión cifrado en 70 millones de euros, ya tiene abierto un proceso de selección para contratar a un centenar de trabajadores de aquí al mes de julio. Según han informado a este periódico fuentes de la empresa, se están buscando perfiles a través del portal de empleo de la propia web de Escribano, así como a través de LinkedIn, Infojobs, la Universidad de Córdoba y los centros de estudios con formaciones relacionadas con la actividad que desarrolla la compañía.
Si se echa un vistazo a la web de Escribano, en el apartado “Talento”, aparecen varias ofertas para trabajar en su fábrica de Córdoba. Además de la posibilidad de mandar directamente el currículum, Escribano tiene abiertos puestos como responsable de proyecto mecánico, técnico de recursos humanos, planificador mecánico, programador en CAD/CAM o preparador de centros de mecanizado. Muchos de los puestos aparecen también en las páginas habituales de búsqueda de empleo.
Requisitos
Conocimientos sólidos de fabricación mecánica, habilidades de matemáticas o programación, planificación de fábricas o titulación en alguna ingeniería técnica son algunos de los requisitos que Escribano pide a sus futuros trabajadores (dependiendo del puesto de trabajo).
Los planes de Escribano en Córdoba
Tal y como adelantó este periódico, Escribano ha elegido de nuevo a Córdoba en sus planes de expansión industrial con la selección de varias parcelas junto a su actual fábrica de Rabanales 21 para poner en marcha una nueva factoría que desarrollará el programa de modernización de la artillería de campaña (ATP) del Ejército de Tierra.
En concreto, según fuentes de la compañía, el parque tecnológico Rabanales 21 albergará una nueva instalación para la ejecución del módulo de artillería -cañones y torretas- en una nave de más de 15.000 metros cuadrados. La inversión del proyecto sería de unos 70 millones de euros y supondría la creación de más de medio millar de puestos de trabajo de aquí a final de año, si se cumple con todos los plazos de ejecución previstos.
