Tauromaquia
El Cordobés, arropado por los aficionados en la presentación de su biografía oficial en el Círculo de la Amistad de Córdoba
La Fundación Toro de Lidia y el crítico taurino han presentado la obra que narra la vida taurina de Manuel Benítez
El Círculo de Amistad de Córdoba ha acogido la presentación de la biografía de Manuel Benítez 'El Cordobés', escrita por Domingo Delgado de la Cámara. Un acto organizado por la Fundación Toro de Lidia, que ha contado con la presencia de autoridades locales y aficionados.
El presidente del capítulo cordobés de la fundación, Francisco Gordón, destaca que el acto haya coincidido con el 90 cumpleaños del maestro y que la biografía ha sido ilustrada con fotografías históricas cedidas por la familia.
Todos los asistentes, además, han recibido un ejemplar gratuito del libro, patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba, lo que ha generado una gran demanda debido a la calidad de la edición.
Un libro que pone en valor su carrera taurina
El crítico taurino Domingo Delgado de Cámara, autor de la obra, ha explicado que este libro aborda la trayectoria de El Cordobés desde su faceta como torero, dejando en un segundo plano los aspectos sensacionalistas de su vida que han predominado en publicaciones anteriores.
"Se había escrito mucho sobre él, pero siempre con un enfoque sesgado y negativo. Este libro ha sido taurino, centrado en su carrera y en la importancia que ha tenido dentro de la fiesta", ha señalado.
Según el autor, El Cordobés fue quien culminó el torero moderno, llevando al límite la quietud, el ajuste y la ligazón de esta forma de torear. Entre 1963 y 1971, añade, "fue el protagonista absoluto de las plazas, generando un aumento significativo de corridas y beneficios económicos en la fiesta". El autor ha subrayado también que la obra sirve como una reparación histórica, dado que la crítica taurina "no siempre ha tratado justamente a Manuel Benítez, y el libro ha puesto en valor su relevancia como figura central del toreo".
Un acto lleno de simbolismo
Francisco Gordón ha recordado que Manuel Benítez es "el único califa vivo y que presentar su biografía en Córdoba supone un homenaje a su trayectoria y a su influencia histórica en la tauromaquia".
Durante el acto, ha habido un coloquio entre el torero y el autor, que ha permitido a los asistentes conocer recuerdos y anécdotas de su carrera. La presentación ha reunido a aficionados, periodistas e historiadores, en una tarde marcada por "la emoción y el respeto hacia una de las figuras más icónicas del toreo".
Gordón ha añadido que el libro cierra un ciclo dentro de la colección de los cinco califas, que incluyó anteriormente a Guerrita, Lagartijo, Machaquito y Manolete, ademá de lo especialmente significativo que era "contar con la presencia de Manuel Benítez, el último califa vivo".
