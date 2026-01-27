Sucesos
Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
El hombre se encontraba en el sistema de Viogen y ahora está en el hospital al resultar herido
Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras asesinar presuntamente a su hija en el barrio de Ciudad Jardín, en entorno de la estación de Renfe, según ha adelantado COPE y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional. La calle en la que se ha producido el suceso es Villa de Rota. El edificio tiene seis plantas y viven 28 personas.
Dichas fuentes han informado de que el presunto asesinato tuvo lugar la noche del lunes en torno a las 22.00 horas y actualmente están abiertas todas las líneas de investigación, si bien "se descarta que haya sido por violencia de género". Tanto el padre como la hija son mayores de edad. El padre, que estaba en el sistema Viogen del Gobierno, se encuentra hospitalizado ya que resultó herido, si bien la Policía Nacional no ha confirmado que hubiera intento de suicidio.
Sin incidentes previos
Según los vecinos, el hombre -que se encontraba separado de su pareja- vivía de alquiler en el bajo del edificio desde hace unos meses y se habría venido a esta vivienda para estar con la hija, que sufría autismo. Además, estos vecinos aseguran que no había habido problemas anteriormente. Algunos, de hecho, ni siquiera salieron al portal para ver lo que pasaba y la mayoría se han enterado por la mañana al ver a los medios de comunicación en la puerta.
Fuentes de Emergencias 112 han indicado que recibieron el primer aviso a las 21.45 horas por una persona que alertaba de la presencia de un hombre con una herida autoinflingida con arma blanca en el abdomen, lo que requirió intervención de sanitarios y posterior traslado a centro hospitalario. El suceso tuvo lugar en la calle Villa de Rota. También indicaban que había una mujer herida de 30 años, que fue evacuada a Urgencias y que resultó ser su hija, finalmente fallecida.
