Cuatro de los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz permanecen en la UCI

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha actualizado los datos de heridos del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) atendidos en los distintos centros hospitalarios de Andalucía. Según la información facilitada y tras el alta de un varón este martes, 19 personas permanecen ingresadas, en concreto, 18 adultos y un menor.

De ellas, cuatro se encuentran todavía en la UCI en la capital cordobesa, tres en el hospital Reina Sofía y uno en el hospital San Juan de Dios.

Desde que se produjo el accidente, 126 personas han sido atendidas por los servicios sanitarios, 121 de los cuales eran adultos y 5 menores. Hasta el momento, ya son 107 los que han podido regresar a casa tras ser dados de alta.

Además, permanecen en planta otras 15 personas de las cuales cinco están en el hospital Reina Sofía, uno de ellos en la planta de Pediatría al ser menor de edad, dos en el hospital Cruz Roja de Córdoba, cinco en Huelva, tres en el hospital Juan Ramón Jiménez y dos en el hospital Infanta Elena. También hay una persona ingresada en el hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y otro herido más en el hospital Vithas de Málaga.

El accidente tuvo lugar el pasado domingo 18 por la tarde y en él perdieron la vida 45 personas.