Hacemos Córdoba denuncia el "caos" en la recogida de la naranja y reclama un calendario justo por barrios

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado el “caos” en el modelo de recogida de la naranja planteado por el gobierno municipal a través de Sadeco, al considerar que el calendario previsto es ilógico, injusto y mal gestionado, y que provocará desigualdades entre barrios, malestar vecinal y perjuicios para la plantilla de la empresa municipal.

El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz ha señalado, en una nota de prensa, que el calendario conocido recientemente no se organiza por barrios completos, sino que establece saltos entre calles y meses, lo que genera situaciones desiguales dentro de una misma zona.

Según explica, esta planificación provoca que en algunas calles la naranja se retire del árbol mientras que, en otras del mismo barrio, cuando llegue el servicio semanas después, el fruto ya se encuentre en el suelo, con el consiguiente deterioro del entorno urbano.

Desde la coalición se advierte de que este planteamiento generará enfado e impotencia vecinal, una situación que se ve agravada por la falta de comunicación municipal. A juicio de Ruiz, limitar la información a carteles puntuales de prohibición de aparcamiento durante unos días no puede considerarse una comunicación adecuada, sino una actuación improvisada.

Problemas con los métodos mecánicos

Hacemos Córdoba ha recordado también los problemas registrados el pasado año con el uso de métodos mecánicos de vibración en calles donde los naranjos se encuentran muy próximos a las viviendas. Vecinos de zonas como Fray Albino denunciaron entonces daños estructurales en sus edificios.

La formación señala que, pese a haber solicitado en el último pleno que en estos casos se vuelva a la recogida manual, el calendario presentado demuestra que esta petición no ha sido tenida en cuenta.

Críticas al trato a la periferia

El concejal ha sido especialmente crítico con el tratamiento que, según denuncia, se da a las barriadas periféricas, que quedan concentradas al final del calendario y en fechas avanzadas del mes de marzo. Entre las zonas citadas se encuentran El Higuerón, VillarrubiaCerro MurianoSanta Cruz, Trasierra y Alcolea.

Ruiz considera que esta planificación transmite una idea de desigualdad territorial, al tratar a la periferia como “ciudadanía de segunda”, pese a que el servicio se financia de forma equitativa en toda la ciudad.

Una tasa más cara

Desde Hacemos Córdoba se subraya que esta situación resulta especialmente grave teniendo en cuenta que la tasa ha subido un 52 % tanto en el centro como en la periferia. “Se paga lo mismo, pero el servicio no es el mismo”, ha señalado Ruiz, recordando que esta queja quedó reflejada en el acta del último Consejo de Administración de Sadeco.

La coalición ha mostrado además su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Sadeco, denunciando que para cubrir la recogida de la naranja se están abandonando otros servicios básicos como la limpieza viaria, la recogida de enseres o la limpieza de espacios públicos.

Según Hacemos Córdoba, esta falta de planificación vuelve a convertir a la plantilla en un recurso “de emergencia”, desplazándola continuamente de unas tareas a otras sin una organización clara.

Propuesta alternativa

Frente al modelo actual, Hacemos Córdoba propone la elaboración de un nuevo calendario de recogida, organizado por barrios completos y no por calles sueltas, con una planificación ordenada de norte a sur y de este a oeste.

La coalición defiende que este sistema sería más eficiente, evitaría despilfarros económicos y garantizaría un servicio público equitativo y digno para todos los vecinos y vecinas de Córdoba.