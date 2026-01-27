Este es el calendario de vacunación de Andalucía actualizado para 2026: pautas y novedades

La Consejería de Sanidad, Emergencias y Presidencia de la Junta de Andalucía ha hecho público el nuevo calendario de vacunación para 2026, que incorpora tres novedades respecto a la campaña de 2026, y otras tantas acciones añadidas que se irán aplicando siguiendo la evolución del calendario, de acuerdo con las instrucciones recogidas en el documento de Calendario de vacunaciones e inmunizaciones 2026.

Dichas novedades actualizan el calendario e introducen cambios en la estrategia de vacunación de la triple vírica y la varicela en menores de 3 años, el papilomavirus y el neumococo. Además se aplicará a lo largo del calendario nuevas estrategias de vacunación relativas a la revisión de la triple vírica, el herpes zóster y la introducción de la vacuna del rotavirus en bebés de 2 y 4 meses, que se aplica por primera vez este año.

Novedades del calendario de vacunación

Estas son las medidas que empezarán a aplicarse a partir de enero de 2026:

Adelanto de la vacuna triple vírica y varicela a los 2 años. La segunda dosis de la pauta de triple vírica y de varicela, que se administra hasta ahora a los 3 años, se adelanta a los 2 años. Durante 2026, se vacunará de triple vírica y varicela a los niños y niñas de 2 y 3 años (los nacidos en 2024 y 2023).

La segunda dosis de la pauta de triple vírica y de varicela, que se administra hasta ahora a los 3 años, se adelanta a los 2 años. Durante 2026, se vacunará de triple vírica y varicela a los niños y niñas de 2 y 3 años (los nacidos en 2024 y 2023). Extensión de la edad de vacunación frente a papilomavirus hasta los 21 años. La indicación de vacunación frente a VPH a chicos y chicas de 12 a 18 años se amplía para ambos sexos hasta los 21 años. Durante 2026, se vacunará con una pauta de una dosis única a chicos y chicas que no hubieran recibido ninguna dosis de ningún preparado comercial vacunal frente a VPH.

La indicación de vacunación frente a VPH a chicos y chicas de 12 a 18 años se amplía para ambos sexos hasta los 21 años. Durante 2026, se vacunará con una pauta de una dosis única a chicos y chicas que no hubieran recibido ninguna dosis de ningún preparado comercial vacunal frente a VPH. Extensión de la edad de vacunación frente a neumococo conjugada en adultos desde 60 a 80 años. Ampliación de los años de vacunación frente al neumococo en adultos, que pasa desde 60 a 76 años a incluir a los de desde 60 a 80 años. Durante 2026, se administrará una dosis de vacuna neumocócica conjugada a todos los adultos de 60 a 80 años (nacidos entre 1946 y 1966) que no hayan recibido aún ninguna dosis de vacuna neumocócica conjugada VNC13, VNC15 ni VNC20.

Además, se aplicarán las siguientes acciones siguiendo la evolución del calendario:

Vacuna del rotavirus. Durante el mes de febrero, cuando las dosis estén disponibles, vacunación con la vacuna Rotarix®, por vía ORAL, con pauta de 2 dosis, a los 2 y 4 meses. Se realizará rescate de los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025 que no hubieran iniciado o terminado su pauta de vacunación, siempre que tengan aún menos de 20 semanas de vida para la 1ª dosis. Aquellos lactantes que ya hubieran comenzado de forma privada con una dosis de Rotarix®, podrán completar la pauta con la segunda dosis de Rotarix®, siempre antes de cumplir 24 semanas de vida. Aquellos lactantes que hubieran comenzado de forma privada con 1 ó 2 dosis de Rotateq®, podrán acabar la pauta con Rotarix®, siempre con intervalos mínimos entre dosis de 4 semanas, finalizando siempre antes de las 24 semanas de vida para la dosis final.

Durante el mes de febrero, cuando las dosis estén disponibles, vacunación con la vacuna Rotarix®, por vía ORAL, con pauta de 2 dosis, a los 2 y 4 meses. Se realizará rescate de los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025 que no hubieran iniciado o terminado su pauta de vacunación, siempre que tengan aún menos de 20 semanas de vida para la 1ª dosis. Aquellos lactantes que ya hubieran comenzado de forma privada con una dosis de Rotarix®, podrán completar la pauta con la segunda dosis de Rotarix®, siempre antes de cumplir 24 semanas de vida. Aquellos lactantes que hubieran comenzado de forma privada con 1 ó 2 dosis de Rotateq®, podrán acabar la pauta con Rotarix®, siempre con intervalos mínimos entre dosis de 4 semanas, finalizando siempre antes de las 24 semanas de vida para la dosis final. Triple vírica. Dada la situación epidemiológica, se reforzará la estrategia de vacunación mediante tres acciones clave: rescate continuo -se mantiene la captación activa a cualquier edad hasta los 65 años-, revisión programada y captación de no vacunados a los 12 años; y revisión a los 14 años.

Dada la situación epidemiológica, se reforzará la estrategia de vacunación mediante tres acciones clave: rescate continuo -se mantiene la captación activa a cualquier edad hasta los 65 años-, revisión programada y captación de no vacunados a los 12 años; y revisión a los 14 años. Herpes zóster. Se continúa con la vacunación a los 65 años (cohorte de 1961), y se realizará rescate de las personas de 66 y 67 años (cohortes de nacidos en 1959 y 1960) que no hayan iniciado o completado la pauta de 2 dosis.

Una sanitaria con una vacuna. / A. J. GONZÁLEZ

Nuevo calendario de vacunación en Andalucía

Con las novedades el calendario quedaría así:

Prenatal. Durante el embarazo se administrarán las vacunas del tétanos, difteria y tosferina a partir de la semana 27 de gestación y preferentemente en las semanas 27 o 28. Además, está recomendado que todas las mujeres embarazadas se vacunen de la gripe y el covid.

Durante el embarazo se administrarán las vacunas del tétanos, difteria y tosferina a partir de la semana 27 de gestación y preferentemente en las semanas 27 o 28. Además, está recomendado que todas las mujeres embarazadas se vacunen de la gripe y el covid. Al nacer. En las primeras 24 horas de vida (preferentemente en las primeras 12) se vacuna contra la hepatitis B si la madre tiene esta enfermedad.

En las primeras 24 horas de vida (preferentemente en las primeras 12) se vacuna contra la hepatitis B si la madre tiene esta enfermedad. De 0 a 6 meses. Anticuerpo monoclonal anti-vrs (virus respiratorio sincitial)

A los dos meses. Tétanos, difteria y tosferina; poliomielitis; hepatitis B, haemophilus influenzae b; neumococo conjugada; Meningococo B (Bexsero) y rotavirus.

Tétanos, difteria y tosferina; poliomielitis; hepatitis B, haemophilus influenzae b; neumococo conjugada; Meningococo B (Bexsero) y rotavirus. A los cuatro meses. Se repiten todas las anteriores y se añade la del meningococo ACWY.

Se repiten todas las anteriores y se añade la del meningococo ACWY. A los 6 meses. Neumococo conjugada.

Neumococo conjugada. A los once meses. Se ponen las mismas que a los cuatro meses, menos el meningococo B, el menginococo ACWY y el rotavirus, que no se administran.

Se ponen las mismas que a los cuatro meses, menos el meningococo B, el menginococo ACWY y el rotavirus, que no se administran. Un año. Vacuna del meningococo ACWY y la triple vírica.

Vacuna del meningococo ACWY y la triple vírica. A los quince meses. Se repite el meningococo B y se administra también la vacuna contra la varicela.

Se repite el meningococo B y se administra también la vacuna contra la varicela. A los dos años. Se pone la segunda dosis de la triple vírica y, además, la de la varicela.

Calendario de vacunación en Andalucía en 2026. / JUNTA DE ANDALUCÍA

A los seis años: se recomienda la dosis de recuerdo de la vacuna contra el tétanos, difteria y tosferina. También contra la polio, con el objetivo de que todos los menores de esta edad hayan recibido al menos 4 dosis de vacuna frente a la poliomielitis para garantizar una protección adecuada a largo plazo.

se recomienda la dosis de recuerdo de la vacuna contra el tétanos, difteria y tosferina. También contra la polio, con el objetivo de que todos los menores de esta edad hayan recibido al menos 4 dosis de vacuna frente a la poliomielitis para garantizar una protección adecuada a largo plazo. A los doce años: vacuna del meningococo ACWY mediante una dosis a los adolescentes de 12 años de edad que no hayan recibido una dosis de MenACWY después de los 10 años de edad. También la del Papilomavirus a chicos y chicas con una sola dosis, en un rango que se amplía hasta los 21 años.

vacuna del meningococo ACWY mediante una dosis a los adolescentes de 12 años de edad que no hayan recibido una dosis de MenACWY después de los 10 años de edad. También la del Papilomavirus a chicos y chicas con una sola dosis, en un rango que se amplía hasta los 21 años. A los trece años. Rescate del VPH para chicos de 13 años y chicas de 13 a 18 años. Rescate del meningococo ACWY de los 13 a 18 años.

Rescate del VPH para chicos de 13 años y chicas de 13 a 18 años. Rescate del meningococo ACWY de los 13 a 18 años. A los 14 años. Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto.

Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto. A partir de los 60 años. Se recomienda la vacuna frente al neumococo 20-valente a todas aquellas personas nacidas entre el 1 de enero de 1946 y 31 de diciembre de 1966 que no hayan recibido esta vacuna previamente.

Se recomienda la vacuna frente al neumococo 20-valente a todas aquellas personas nacidas entre el 1 de enero de 1946 y 31 de diciembre de 1966 que no hayan recibido esta vacuna previamente. A los 65 años. Vacuna del tétanos y la difteria, vacuna del herpes zóster.

Vacuna del tétanos y la difteria, vacuna del herpes zóster. Vacuna de la gripe. Se recomienda la vacunación de la gripe a embarazadas, niños de 6 meses a cinco años, y mayores de 60 años.

Se recomienda la vacunación de la gripe a embarazadas, niños de 6 meses a cinco años, y mayores de 60 años. Vacuna del covid. Se recomienda la vacunación del covid a mayores de 70 años.

Más detalles de la campaña de vacunación en Andalucía aquí.