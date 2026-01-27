Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tren de borrascas

Córdoba activa el nivel de emergencia 1 por fuertes vientos y vigila la crecida del Guadalquivir

Policía Local y de Protección Civil vigilan los cauces de los arroyos y zonas inundables de la capital y de la periferia

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, al frente del Centro de Coordinación Operativa Municipal, constituido tras activarse el nivel de emergencia 1 en la ciudad.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, al frente del Centro de Coordinación Operativa Municipal, constituido tras activarse el nivel de emergencia 1 en la ciudad. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha declarado esta tarde el nivel de emergencia 1 y constituido el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal), tal y como recoge el Plan de Emergencia Municipal y el Plan Local de Respuesta ante Fenómenos Meteorológicos, ante la declaración de un aviso de nivel naranja. El aviso ha sido decretado por la Aemet, entre las 06.00 y las 14.59 horas. Las rachas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en la capital cordobesa.

El Ayuntamiento informa de que se mantiene el cierre de parques e instalaciones deportivas, decretado para este martes. Asímismo, señala que se extiende al miércoles la prohibición de todo tipo de actividades al aire libre previstas, aunque contasen con autorización municipal.

El alcalde observa en una pantalla los niveles de los cauces del Guadalquivir y sus afluentes, así como los de los arroyos del término municipal.

El alcalde observa en una pantalla los niveles de los cauces del Guadalquivir y sus afluentes, así como los de los arroyos del término municipal. / CÓRDOBA

El Guadalquivir alcanza el nivel amarillo

De la misma manera y ante la evolución a nivel amarillo del caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba, los agentes de la Policía Local y de Protección Civil seguirán con la vigilancia de los cauces de los arroyos y zonas inundables de la capital y de la periferia. En este sentido, durante la tarde del martes, se ha precintado el acceso al entorno del molino de San Antonio y la zona baja de la Calahorra como medida de prevención.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los vecinos de Córdoba que extremen las precauciones, mantengan la vigilancia y eviten actividades al aire libre o cercana a las orillas del río.

La situación también es complicada en la provincia de Córdoba, un total de cuatro carreteras de la red de la Diputación permanecen cortadas debido a los daños provocados por el paso de la borrasca. Se trata de la CO-4207 entre Montilla y Montalbán, que continúa cortada en el kilómetro 5+500 por el desbordamiento del río Salado en Malabrigo. Este miércoles, la borrasca Joseph dará paso a la borrasca Kristin.

Toda Andalucía está en alerta

También la Junta de Andalucía elevó este martes, a las 15.04 horas, a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, que desde el viernes estaba en fase de preemergencia, ante los efectos de la borrasca Joseph en la comunidad.

