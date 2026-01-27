Así son las termas romanas de Córdoba ocultas en la antigua tienda de Bershka que será la nueva sede de la Fundación Cajasol

Córdoba es una ciudad rica en patrimonio, de hecho, es la única del mundo que cuenta con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Una urbe por la que han pasado, y dejado su rico legado, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos, como principales referentes de una villa patrimonial de inmensa relevancia histórica y patrimonial. Tal es su riqueza que, hasta en los sitios más insospechados puedes encontrarte con un tesoro arqueológico. Uno de los ejemplos populares es el de una céntrica tienda de ropa de la capital que acaba de cerrar sus puertas para convertirse en un nuevo foco cultural.

Así, uno de los lugares del casco histórico de Córdoba que albergaba un curioso patrimonio arqueológico oculto tras su actual edificación era la tienda de Bershka, del grupo Inditex, ubicada en la calle Concepción. Un verdadero tesoro de 20 siglos de antigüedad oculto bajo este local, en pleno corazón de la capital: lo que un día fueron las grandes termas públicas romanas de la ciudad.

Patrimonio oculto en una tienda

Esta tienda, ubicada en el número 5 de la mencionada calle Concepción del casco histórico y que cerró hace algo más de un año, se convertirá en sede cultural e institucional de la Fundación Cajasol en la ciudad, lo que cerrará un curioso círculo histórico: de termas públicas para los cordobeses en la época romana, a espacio cultural reaprovechando su elemento patrimonial y monumental para la Córdoba actual.

A.J.González

Las termas romanas datan del siglo I d.C. y son uno de los restos arqueológicos de esta época mejor conservados en la ciudad. Hace unos 1900 años, se situaban en pleno corazón de Corduba, ya que se colocaron el cardo romano (vía principal y que atravesaba la ciudad de sur a norte). En esta misma ubicación, posteriormente se encontraba el antiguo convento de la Concepción, lo que ha facilitado su conservación.

Para poder disfrutar de ellas, hay que acceder al mencionado local y, una vez en el establecimiento, bajar al sótano. Se pueden visitar durante el horario de apertura de la tienda y el acceso es libre.

Otros tesoros

No es la única "joya oculta" de Córdoba. En otros puntos de la ciudad se esconden restos arqueológicos de la historia de la ciudad. Un ejemplo de ello, y muy cerca de la calle Concepción, lo encontramos en el Cajasur de Ronda de Los Tejares. Allí podemos disfrutar de contemplar muralla romana del 80 d.C. Se pueden observar tanto desde fuera como desde dentro de la entidad.

Los restos de muralla se pueden observar tanto desde dentro como desde fuera del banco. / A.J. GONZÁLEZ

Otro ejemplo de este pasado "oculto" de Córdoba lo podemos encontrar en nada más y nada menos que el portal de un edificio. Y es que, en la plaza Gonzalo de Ayora, junto al Palacio de la Merced, varias viviendas cuentan con mosaicos romanos e islámicos en su portal.