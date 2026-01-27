La borrasca Joseph llega a Córdoba dejando una carretera inundada e incidencias por el viento

Córdoba ya sufre los estragos de la borrasca Joseph. El nuevo temporal que sacude al país entero ha dejado una veintena de incidencias atendidas por el servicio de Emergencias 112 en Andalucía durante la pasada madrugada. Córdoba ha sido la provincia que más incidencias ha registrado (ocho), distribuidas entre Adamuz, Almedinilla, Castro del Río, Hornachuelos y la capital.

Las fuertes rachas de viento registradas, de hasta 55 kilómetros por hora, y la lluvia han provocado la caída de árboles y ramas e inundaciones afectando a la circulación en carreteras secundarias como la CO-4207 (Córdoba, Jarata-La Zarza). Entre las incidencias se ha notificado la caída de una cornisa en la calle Carmen García Román, bocacalle de avenida de Barcelona. Por otro lado, también se han apuntado el desprendimiento de laderas y acumulación de barro.

Varias personas lidian con sus paraguas ante el fuerte viento en Córdoba, hoy martes. / A. J. González

Aviso amarillo en la capital

Para este martes, la Aemet tiene activo el aviso amarillo por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en Sierra-Pedroches, desde las 12.00 a las 22.00 horas. Además, tanto en la Campiña, donde se sitúa la capital, como en la Subbética, el color del aviso es el mismo, el amarillo, pero derivado del viento, y no de las precipitaciones. La Aemet espera rachas de hasta 70 kilómetros por hora entre las 06.00 y las 18.00 horas.

Cierre de parques y del cementerio de la Salud

Por este motivo, tanto el Ayuntamiento de la capital como diversos consistorios de la provincia han decidido el cierre de parques, áreas recreativas y otros espacios al aire libre con el objetivo de garantizar la seguridad de personas y bienes.

En el caso de la capital, además del cierre de parques, el Ayuntamiento también ha decretado el cierre del cementerio de La Salud. "Rogamos a la ciudadanía extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales", explica el Consistorio en un comunicado en su perfil de la red social X.