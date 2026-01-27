La borrasca Joseph descarga más de 14 litros y eleva el nivel del río en Córdoba

La borrasca Joseph, que azota toda la península, ha aterrizado este martes en Córdoba, que esperaba su llegada con los parques públicos cerrados ante la previsión de intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron a primera hora de la mañana los 80 kilómetros por hora, según la Aemet. Además del viento, la lluvia ha sido copiosa a lo largo de todo el día.

En la capital, se han recogido más de 14 litros por metro cuadrado hasta las 20.10 horas, según el Observatorio del Aeropuerto, si bien el punto de medición del embalse de Guadanuño recogió más de 50 litros por metro cuadrado. Las lluvias y el desembalse de los pantanos durante todo el día aumentó considerablemente el nivel del río a su paso por la ciudad, donde no ha dejado de llover desde el pasado 21 de enero con mayor o menor intensidad. En la última semana, la lluvia ha dejado en Córdoba casi 62 litros por metro cuadrado.

El río superaba el umbral amarillo a las 2.00 horas

Según los datos en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a las 20 horas el nivel se encontraba en 1,84 metros de lámina de agua (mla) y en ascenso, superando así el umbral amarillo, que se sitúa en 1,5 mla y acercándose al nivel naranja (2 mla). Además de clausurar los parques, que se mantendrán cerrados también este miércoles, el Ayuntamiento decretó el cierre del cementerio de La Salud por la mañana. «Rogamos a la ciudadanía extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales», señaló el Consistorio en un comunicado publicado en su perfil de X. Por la tarde, ha informado del precinto del entorno de la Calahorra por el aumento del nivel del Guadalquivir, que ha crecido significativamente.

En esta coyuntura, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido constituir este martes a las 20 horas el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) -órgano encargado de gestionar las emergencias municipales unificando los servicios de policía, bomberos, protección civil y sanitarios- a fin de extremar las precauciones y mantener la máxima vigilancia, dadas las previsiones para de la Aemet, que ha elevado el nivel de aviso al naranja para este miércoles.

Más de cuarenta incidentes

Emergencias 112 registró más de 40 incidencias en la provincia, mientras que en la capital los bomberos de Córdoba tuvieron que intervenir en diversas localizaciones durante toda la jornada para prevenir accidentes y posibles desprendimientos. Entre otras actuaciones, todas de menor consideración, acudieron a la barriada de Trassierra, por un árbol caído en la vía pública en la Travesía de la Fuente, y a la Puerta de Almodóvar, para atender un aviso por riesgo de caída de una marquesina.

Por su parte, los bomberos del Parque del Granadal intervinieron en tres incidencias: un aviso por desprendimiento de cascotes en la calle Platero Repiso, otro en el Polígono de las Quemadas ante el peligro de caída de una chapa, y un tercero en el Pasaje Pantoja, donde los vecinos alertaron del riesgo de desprendimiento de un toldo.