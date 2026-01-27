Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph

Las lluvias asociadas al paso de la borrasca Joseph dejan este martes una estampa poco habitual en los Baños de Popea, uno de los parajes naturales más queridos por los cordobeses. El aumento notable del caudal del arroyo Molino ha convertido este tramo, caracterizado por pequeñas cascadas y saltos de agua alternados con remansos, en un auténtico espectáculo natural de gran impacto visual.

Situados a menos de dos kilómetros de la barriada cordobesa de Santa María de Trassierra, los Baños de Popea muestran una imagen especialmente llamativa, con el agua fluyendo con intensidad entre la vegetación y las rocas del cauce. Así lo recoge el vídeo grabado este mismo martes por un grupo de cordobeses y remitido a Diario CÓRDOBA.

El sonido del agua y la potencia de las cascadas refuerzan el atractivo del lugar, como puede apreciarse en las imágenes. Este episodio de lluvias ha devuelto al paraje una vitalidad excepcional, aunque no está de más recordar la importancia de extremar la precaución en las visitas, evitando zonas resbaladizas, así como la importancia de respetar el entorno natural para preservar un enclave de gran valor ambiental y patrimonial.