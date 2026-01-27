Efectos de la borrasca Joseph
El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
Las intensas precipitaciones y los desembalses de los pantanos han aumentado el caudal en distintos puntos del Guadalquivir a su paso por la provincia
El Ayuntamiento de Córdoba ha precintado el entorno de la La Calahorra, junto al Molino de Martos, esta tarde por prevención ante la subida del nivel del río en la capital. Aunque no hay riesgo de desbordamiento, según fuentes municipales, las intensas precipitaciones registradas este martes y el desembalse continuo de los pantanos en las últimas horas han aumentado significativamente el caudal del Guadalquivir a su paso por la provincia. Esta es una medida que se repite cada vez que se registran lluvias intensas por el peligro que supone circular por esta zona.
Según los datos en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la capital, el nivel del caudal en Córdoba se encuentra en 1,79 metros de lámina de agua (mla), superando así el umbral amarillo, que se sitúa en 1,5 mla y acercándose al nivel naranja (2 mla).
No es el único punto en el que se registra la crecida. En el azud de Alcolea, a las 19 horas, también se había alcanzado el nivel amarillo mientras en Puente Genil los niveles alcanzan ya el nivel naranja y en Santaella, el nivel del río Cabra supera el umbral rojo con 2,271 metros de lámina de agua sobre el máximo de 2 mla.
Fuentes municipales han informado de que ante la previsión de que las lluvias y las fuertes ráfagas de viento que ha traído consigo la borrasca Joseph continúen, los parques de la ciudad permanecerán cerrados por precaución y se mantendrá la vigilancia de los cauces como hasta ahora.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva este miércoles el aviso meteorológico a naranja en Córdoba por lluvias y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán entre los 8 grados de mínima y los 18 de máxima.
