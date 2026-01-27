El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha la 'Escuela de familias: Stop Bullying' para reforzar la lucha contra el acoso escolar

La Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el proyecto Escuela de familias: Stop Bullying, una nueva iniciativa municipal destinada a reforzar la prevención del acoso escolar desde el ámbito familiar y comunitario.

La delegada del área, Narci Ruiz, ha subrayado que el acoso escolar "no es un problema nuevo, pero sí una realidad que exige nuevas soluciones y un compromiso colectivo inquebrantable", destacando la necesidad de abordar la convivencia escolar y la protección de los menores desde una perspectiva integral.

Continuidad tras el programa Crush Bullying

Esta nueva acción da continuidad al trabajo desarrollado en 2024 con el programa Crush Bullying, que alcanzó a cerca de 1.000 participantes entre alumnado y profesorado, con intervenciones directas en niños y niñas de entre 10 y 13 años. Aquella experiencia, basada en la dramatización de situaciones de acoso y el trabajo emocional, evidenció la importancia de implicar también a las familias. Según ha explicado Ruiz, "trabajar con los menores es fundamental, pero insuficiente si no cerramos el círculo con sus hogares".

Tres pilares para entender el acoso escolar

El proyecto se centra en los tres elementos clave que definen el acoso escolar: la intencionalidad de hacer daño, la repetición de las conductas y el desequilibrio de poder entre agresor y víctima. Estos aspectos serán la base del trabajo psicológico y educativo que se desarrollará con las familias participantes.

Talleres para familias y comunidad educativa

El programa se articula en talleres de tres sesiones, de unos 90 minutos de duración, dirigidos principalmente a las familias y con la implicación directa de las AMPA y los centros educativos. Las sesiones abordarán la gestión emocional, la detección precoz de situaciones de acoso y la higiene digital, con especial atención a la prevención del ciberacoso y al uso responsable de las nuevas tecnologías.

Los talleres serán impartidos por una empresa especializada y se desarrollarán inicialmente en una decena de centros, aunque la oferta está abierta a todos los colegios e institutos de Córdoba, sin límite de inscripción, en función de la demanda.

Inteligencia emocional y comunicación en casa

El contenido del programa incluye dinámicas prácticas centradas en la inteligencia emocional, la identificación de emociones, la comunicación familiar y la creación de espacios seguros en el hogar para que niños y niñas puedan expresar sus sentimientos.

"El objetivo final es reforzar la comunicación entre padres e hijos y dotar a las familias de herramientas para saber cómo actuar ante una situación de acoso", ha señalado la delegada. Desde el Ayuntamiento se insiste en que esta iniciativa pretende convertirse en un proyecto de ciudad, en el que familias, centros educativos y administraciones trabajen de forma coordinada para avanzar en la prevención del acoso escolar y mejorar la convivencia en las aulas.