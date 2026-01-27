Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles

Tras una jornada donde el temporal de lluvia y viento ha dejado decenas de incidencias, Córdoba entra esta madrugada en aviso naranja ante la previsión de rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ante esta situación, el alcalde de Córdoba ha activado el nivel de emergencia 1 y constituido el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal). En situación de alerta también están desde este martes otros municipios de la provincia.

La borrasca Joseph dará paso a la borrasca Kristin. Un tren de borrascas que obliga a activar el aviso naranja en la Campiña, incluido el término municipal de Córdoba capital, entre las 06.00 y las 14.59 horas de este miércoles. También la Subbética estará bajo aviso naranja.

La Aemet prevé "peligro importante" por vientos de componente oeste que podrían alcanzar rachas de hasta 90 km/h, lo que se considera vientos fuertes. A partir de 120 km/h se hablaría de vientos huracanados.

Además, en ese mismo periodo, entre las seis de la mañana y las tres de la tarde, se esperan lluvias en toda la provincia, que en el caso de la Subbética podrían dejar 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Si el centro y el sur de la provincia estarán este miércoles bajo aviso naranja, en el caso de la Sierra y Los Pedroches el aviso es amarillo, también por viento. En el norte de Córdoba las rachas podrían alcanzar los 70 km/h.

Mapa de avisos de la Aemet para el miércoles 28 de enero. / CÓRDOBA

Andalucía y España, en alerta por el tiempo este miércoles

Los avisos también subirán a nivel naranja en Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Prácticamente, toda España tendrá este miércoles activos avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía elevó este martes, a las 15.04 horas, a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, que desde el viernes estaba en fase de preemergencia, ante los efectos de la borrasca Joseph en la comunidad.

Según una nota de la Consejería, los efectos de Joseph han provocado hasta ahora un total de 366 de incidencias en Andalucía, principalmente en Cádiz (96), Sevilla (78) y Málaga (47), aunque se han atendido avisos desde prácticamente todas las provincias andaluzas.

En Priego de Córdoba, un conductor que había quedado atrapado en su vehículo por la crecida del río Zagrilla en Priego ha tenido que ser rescatado por un grupo de vecinos. En Baena, Montilla, Lucena... La borrasca Joseph deja este martes más de 40 incidencias en la provincia, que se mantiene alerta ante la evolución del temporal durante las próximas horas.

Carreteras cortadas en Córdoba por los efectos del temporal

En la provincia de Córdoba, un total de cuatro carreteras de la red de la Diputación permanecen cortadas debido a los daños provocados por el paso de la borrasca. Se trata de la CO-4207 entre Montilla y Montalbán, que continúa cortada en el kilómetro 5+500 por el desbordamiento del río Salado en Malabrigo.

Vigilan el nivel del río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa

En Córdoba capital, el Ayuntamiento ha precintado el entorno de la La Calahorra, junto al Molino de Martos, ante la subida del nivel del río en la capital. Según los datos en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a las 20.00 horas de este martes, el nivel del caudal en Córdoba capital se encuentra en 1,84 metros de lámina de agua (mla), superando así el umbral amarillo, que se sitúa en 1,5 mla y acercándose al nivel naranja (2 mla).