La Asociación de Vecinos Cuevas de Altazar denuncia el "abandono" de los arroyos y el riesgo de inundaciones en Villarrubia

La Asociación de Vecinos de Cuevas de Altazar, en la barriada de Villarrubia, ha denunciado públicamente el "estado de abandono y la falta de limpieza" de los arroyos que descienden de la sierra de Córdoba y atraviesan tanto este núcleo residencial como las urbanizaciones del entorno, una situación que, según advierten, está provocando inundaciones recurrentes en episodios de lluvias intensas.

El colectivo vecinal asegura que la acumulación de suciedad, sedimentos y residuos, unida a la destrucción parcial de los cauces naturales que canalizan el agua procedente de la sierra y de fincas agrícolas, impide que el agua discurra con normalidad. Como consecuencia, aseguran que se han producido inundaciones que han afectado directamente a viviendas, con daños materiales y riesgos para la seguridad de las personas, en varias ocasiones durante el último año.

Desde la asociación subrayan que se trata de un problema “ni nuevo ni puntual” y recuerdan que ha sido advertido en numerosas ocasiones a las administraciones y responsables competentes, sin que hasta ahora, critican, se hayan adoptado medidas eficaces.

Ante esta situación, los vecinos reclaman a las administraciones implicadas que dejen de “echarse la culpa unas a otras” y actúen de manera inmediata. En concreto, exigen la limpieza y recuperación urgente de los arroyos, la puesta en marcha de un plan de mantenimiento periódico y la asunción de responsabilidades por los daños ocasionados a los vecinos como consecuencia de la dejadez en la conservación.

La Asociación de Vecinos de Cuevas de Altazar advierte de que los residentes de Villarrubia no pueden seguir viviendo con el temor de que cada episodio de lluvia desemboque en una nueva inundación evitable y lamenta la falta de respuestas efectivas ante un problema que consideran perfectamente solucionable con una gestión adecuada.