En la calle Concepción
El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
El proyecto de reforma prevé dos grandes espacios para exposiciones, un auditorio-salón de actos, aulas y salas para formación y una planta de oficinas
La Fundación Cajasol transformará el inmueble situado en la calle Concepción número 5, el edificio donde estuvo la tienda de ropa Bershka, en su futura sede cultural e institucional en Córdoba. La entidad ha dado el visto bueno al proyecto de rehabilitación integral del edificio, que hasta 2024 albergó el establecimiento del grupo Inditex, actualmente trasladado a la calle Jesús y María.
La actuación permitirá poner en valor un espacio con más de 1.400 metros cuadrados de superficie útil, con el objetivo de convertirlo en un nuevo punto de referencia cultural y social en la ciudad.
Aunque por el momento no se han concretado los plazos de ejecución, según ha podido saber Diario CÓRDOBA, el proyecto se encuentra en una fase muy avanzada. La propuesta plantea una reorganización del inmueble en cinco espacios diferenciados -uno por planta incluyendo sótano y planta baja- concebidos para optimizar su uso público y dar cabida a exposiciones, actividades formativas, eventos de carácter social y un área administrativa desde la que se coordinará toda la actividad de la fundación en la provincia de Córdoba.
Grandes espacios expositivos en el sótano y en la primera planta
El núcleo principal del edificio estará formado por los espacios expositivos, situados en el sótano y la planta baja. El nivel subterráneo contará con más de 250 metros cuadrados destinados exclusivamente a exposiciones e incorporará las termas romanas conservadas en el subsuelo como parte del recorrido. Las ruinas pasarán a formar parte de la oferta expositiva estable de la fundación.
En la planta baja, un amplio vestíbulo conducirá a la sala de exposiciones principal, diseñada para acoger muestras temporales procedentes tanto de los fondos propios como de artistas y proyectos externos.
Un salón de actos equipado para eventos, teatro o conciertos
El edificio dispondrá además de un salón de actos de más de cien metros cuadrados, equipado con camerinos y sala de producción, preparado para albergar conferencias, conciertos y representaciones teatrales. La segunda planta se reservará para los usos institucionales y administrativos, mientras que la tercera se dedicará a formación y talleres, con aulas polivalentes destinadas a cursos y actividades de carácter participativo.
Con la reforma del edificio de la calle Concepción 5, la Fundación Cajasol contará, en definitiva, con una sede en pleno centro de Córdoba que incluirá más de cuatrocientos metros cuadrados dedicados a muestras y exposiciones, un auditorio-salón de actos, aulas y salas para formación y una planta de oficinas para la administración propia de la entidad.
