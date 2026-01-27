Urbanismo
Adiós al edificio de la Fundación Cajasur en Reyes Católicos: las máquinas derriban el inmueble
En el solar que queda vacío se levantarán apartamentos turísticos
Las máquinas han tenido cortadas durante este inicio de semana la calle Reyes Católicos, en pleno centro de Córdoba. El objetivo, demoler el edificio que la Fundación Cajasur tenía en la citada vía y que en 2024 fue adquirido por el empresario cordobés Antonio Manuel López Magdaleno. Los planes para el solar que ahora se queda vacío pasan por levantar un edificio de apartamentos turísticos, tal y como ya avanzó este periódico.
En julio del año pasado, la comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) otorgó los permisos necesarios para derribar el edificio, situado en el número 6 de la calle Reyes Católicos. Fuentes conocedoras del proyecto de apartamentos turísticos detallan a CÓRDOBA que el inmueble en sí mismo no tenía valor patrimonial, aunque la demolición sí fue consultada a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía. La consulta tenía que ver con su cercanía al edificio que es sede del Colegio de Arquitectos (justo enfrente, haciendo esquina con Gran Capitán), que sí goza de protección dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Aunque en un primer momento se habló de conservar la fachada original, las fuentes consultadas aseguran que esto no se llegó a plantear, sobre todo teniendo en cuenta que el inmueble carece de protección. Aunque Cultura, eso sí, como una opción, proponía conservarla.
El edificio
El edificio ya desaparecido del número 6 de la calle Reyes Católicos fue reformado en 2009. Albergaba un salón de actos con una capacidad para 175 personas, en el que la Fundación Cajasur ha desarrollado numerosos actos, conciertos, conferencias, cursos, jornadas, congresos e incluso ha servido para la exhibición de ciclos de cine y actividades musicales y teatrales. También disponía de un amplio espacio expositivo y se completaba con dos salas de menores dimensiones con capacidad para 40 y 15 personas respectivamente, utilizadas para la celebración de reuniones y sesiones formativas. En la planta superior había una sala de lectura utilizada por muchos estudiantes como biblioteca.
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Adif localiza una nueva rotura de vía en Córdoba que obliga a limitar la velocidad
- El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques tras el aviso amarillo de la Aemet por fuertes vientos