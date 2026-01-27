Adiós al edificio de la Fundación Cajasur en Reyes Católicos: las máquinas derriban el inmueble

Las máquinas han tenido cortadas durante este inicio de semana la calle Reyes Católicos, en pleno centro de Córdoba. El objetivo, demoler el edificio que la Fundación Cajasur tenía en la citada vía y que en 2024 fue adquirido por el empresario cordobés Antonio Manuel López Magdaleno. Los planes para el solar que ahora se queda vacío pasan por levantar un edificio de apartamentos turísticos, tal y como ya avanzó este periódico.

En julio del año pasado, la comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) otorgó los permisos necesarios para derribar el edificio, situado en el número 6 de la calle Reyes Católicos. Fuentes conocedoras del proyecto de apartamentos turísticos detallan a CÓRDOBA que el inmueble en sí mismo no tenía valor patrimonial, aunque la demolición sí fue consultada a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía. La consulta tenía que ver con su cercanía al edificio que es sede del Colegio de Arquitectos (justo enfrente, haciendo esquina con Gran Capitán), que sí goza de protección dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Demolición del edificio que la Fundación Cajasur tenía en la calle Reyes Católicos. / A. J. GONZÁLEZ

Aunque en un primer momento se habló de conservar la fachada original, las fuentes consultadas aseguran que esto no se llegó a plantear, sobre todo teniendo en cuenta que el inmueble carece de protección. Aunque Cultura, eso sí, como una opción, proponía conservarla.

El edificio

El edificio ya desaparecido del número 6 de la calle Reyes Católicos fue reformado en 2009. Albergaba un salón de actos con una capacidad para 175 personas, en el que la Fundación Cajasur ha desarrollado numerosos actos, conciertos, conferencias, cursos, jornadas, congresos e incluso ha servido para la exhibición de ciclos de cine y actividades musicales y teatrales. También disponía de un amplio espacio expositivo y se completaba con dos salas de menores dimensiones con capacidad para 40 y 15 personas respectivamente, utilizadas para la celebración de reuniones y sesiones formativas. En la planta superior había una sala de lectura utilizada por muchos estudiantes como biblioteca.