El número de competidores por cada vivienda de alquiler crece en Córdoba un 31% hasta los 13 por anuncio

El problema de la falta de acceso a la vivienda sigue centrando el foco de muchos jóvenes -y no tan jóvenes- cordobeses. Al gran crecimiento de precios de compraventa se suma la falta de construcción suficiente para el número de nuevas familias que buscan pisos, el fenómeno de la okupación y la ausencia de una oferta adecuada de alquiler, lo que eleva el coste y saca del mercado a los perfiles con menor poder adquisitivo.

Una medición novedosa y que refleja esta problemática es la recientemente publicada en un informe del portal Idealista, en el que se analiza el número de personas que compiten por cada anuncio de alquiler de viviendas en su web. Así, en el caso de la ciudad de Córdoba, han crecido un 31% el número de personas que optan al mismo anuncio, hasta las 13, según las cifras actualizadas del último trimestre del 2025. Además, a nivel provincial, el dato es el mismo, de 13 personas optando a cada vivienda en alquiler anunciada en esta web, y el crecimiento es aún mayor, de un 36%.

Datos a nivel nacional

En la media nacional, el dato es de 34 contactos por cada anuncio antes de darse de baja, una cifra que es un 14% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 30 contactos.

Un hombre observa los anuncios de una inmobiliaria. / Manuel Murillo

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “no es ninguna novedad que los mercados que han aplicado los topes de precios se encuentren entre los que tienen más competencia para acceder a un alquiler. Estas medidas consiguen frenar la subida de precios a costa de eliminar gran parte de la oferta, lo que provoca que para sus vecinos cada vez sea más difícil acceder a una vivienda. Resulta llamativo que este fenómeno pase desapercibido para las administraciones, que se siguen centrando en atacar a los propietarios y no en generar más oferta que reduzca estos niveles de competencia”.

Barcelona, Málaga y Bilbao, a la cabeza

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (20%), seguido de Málaga (20%), Bilbao (17%), Palma (15%), Alicante (12%) y San Sebastián (9%). En Madrid y Valencia la competencia ha crecido un 5%, mientras que el incremento ha sido menor en Sevilla (3%).

Además, en ocho capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%. Se trata de las ciudades de Ciudad Real (98%), seguido de Soria (92%), Melilla (65%), Cuenca (59%), Lleida (58%), Huelva (55%), Santander y Ceuta (ambos con un 53%). Por el contrario, en 5 capitales la competencia se redujo: Teruel (-26%), Santa Cruz de Tenerife (-15%), Ávila (-13%), Cáceres (-11%) y Lugo (-5%). En Pontevedra los niveles de competencia se mantuvieron estables.

Principales capitales

El fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Barcelona es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 65 familias por cada anuncio. Le siguen Palma (55), Madrid (44), Bilbao (42), San Sebastián (36) y Valencia (30). Por debajo de estas cifras se sitúan Sevilla (29), Málaga (28) y Alicante (23). Vitoria tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 111 contactos. Le siguen Guadalajara (95 familias), Pamplona (90), Lleida (75) y Zaragoza (70).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con siete contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz (10), Segovia y Granada (12 en ambos casos).

Competencia en provincias

Álava lidera también el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 106 familias. Le siguen Navarra (92), Guadalajara (73), Barcelona (68), Zaragoza (65) y Lleida (52). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (8), Salamanca (10) y Badajoz (11).

[Aquí puede leer el informe completo]