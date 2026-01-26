Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 26 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La nueva incidencia en la vía ferroviaria entre Córdoba y Sevilla, nuevos detalle sobre la investigación del descarrilamiento de Adamuz y el plan municipal de obras para 2026, principales asuntos de este lunes en Córdoba

La línea ferroviaria de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río.

La línea ferroviaria de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Adif ha localizado una nueva rotura de vía entre Córdoba y Sevilla, a la altura de Almodóvar del Río, lo que ha obligado a limitar la velocidad de los trenes mientras se tramita la sustitución de la pieza dañada, que requiere de permisos especiales para su traslado en tren. Por otro lado, respecto a la tragedia de Adamuz, de la que ayer se cumplió una semana, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha señalado la rotura de una soldadura como la causa principal del descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz. Por último, el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el calendario de obras previstas para 2026, con una inversión de más de 10 millones de euros repartida por todos los distritos de la ciudad y con lo que se prevé el arreglo de casi 40 calles en la ciudad.

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura y espectáculos

Sucesos y tribunales

Andalucía

España

