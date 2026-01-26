Adif ha localizado una nueva rotura de vía entre Córdoba y Sevilla, a la altura de Almodóvar del Río, lo que ha obligado a limitar la velocidad de los trenes mientras se tramita la sustitución de la pieza dañada, que requiere de permisos especiales para su traslado en tren. Por otro lado, respecto a la tragedia de Adamuz, de la que ayer se cumplió una semana, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha señalado la rotura de una soldadura como la causa principal del descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz. Por último, el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el calendario de obras previstas para 2026, con una inversión de más de 10 millones de euros repartida por todos los distritos de la ciudad y con lo que se prevé el arreglo de casi 40 calles en la ciudad.

