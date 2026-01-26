Los locales convertidos en viviendas continúan expandiéndose en Córdoba y ya superan el millar. De hecho, el año pasado Urbanismo otorgó un 25% de licencias más que en 2024. Por otro lado, la de Adamuz no es la única tragedia que ha sufrido Córdoba en su historia. Del autobús caído al Guadalquivir a siniestros en excursiones escolares, repasamos estos episodios negros de nuestra provincia. Por último, la Justicia ha archivado las querellas de PSOE y Podemos por los contratos de urgencia del SAS durante la pandemia, al no apreciar delitos de fraude, prevaricación o malversación.

