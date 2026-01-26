Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 26 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El continuo auge de los locales reconvertidos en viviendas, las otras tragedias que ha vivido Córdoba además de la de Adamuz y el archivo de la querella por los contratos de urgencia del SAS, principales temas con los que arrancar la semana

Un local comercial reconvertido como 'loft' en Ciudad Jardín.

Un local comercial reconvertido como 'loft' en Ciudad Jardín. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Los locales convertidos en viviendas continúan expandiéndose en Córdoba y ya superan el millar. De hecho, el año pasado Urbanismo otorgó un 25% de licencias más que en 2024. Por otro lado, la de Adamuz no es la única tragedia que ha sufrido Córdoba en su historia. Del autobús caído al Guadalquivir a siniestros en excursiones escolares, repasamos estos episodios negros de nuestra provincia. Por último, la Justicia ha archivado las querellas de PSOE y Podemos por los contratos de urgencia del SAS durante la pandemia, al no apreciar delitos de fraude, prevaricación o malversación.

