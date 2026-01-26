La actualidad del lunes 26 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El continuo auge de los locales reconvertidos en viviendas, las otras tragedias que ha vivido Córdoba además de la de Adamuz y el archivo de la querella por los contratos de urgencia del SAS, principales temas con los que arrancar la semana
Los locales convertidos en viviendas continúan expandiéndose en Córdoba y ya superan el millar. De hecho, el año pasado Urbanismo otorgó un 25% de licencias más que en 2024. Por otro lado, la de Adamuz no es la única tragedia que ha sufrido Córdoba en su historia. Del autobús caído al Guadalquivir a siniestros en excursiones escolares, repasamos estos episodios negros de nuestra provincia. Por último, la Justicia ha archivado las querellas de PSOE y Podemos por los contratos de urgencia del SAS durante la pandemia, al no apreciar delitos de fraude, prevaricación o malversación.
- Los locales convertidos a vivienda se incrementan un 25% en Córdoba y superan los 1.000
- Otras cicatrices de la tragedia en Córdoba
- La Justicia archiva las querellas por los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia
Tragedia de Adamuz
- Una misa multitudinaria en Adamuz despide a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba
- Sebastián Latorre, coordinador de Protección Civil de Adamuz: "Se nota que el pueblo está triste"
- Aplazado el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz previsto el 31 de enero en Huelva
Córdoba ciudad
- La antigua sucursal de Banesto en Ciudad Jardín se convertirá en cinco apartamentos turísticos
- Los precios del alquiler de un 'loft' en Córdoba: entre los 550 y los 850 euros
- Entrevista | Alfonso González: «El Carnaval es uno de los pilares de las fiestas de la ciudad de Córdoba»
Deportes
- De solución de emergencia a pareja fija: el eje Sintes-Álex Martín se afianza en el Córdoba CF
- Un debut sin red: Trilli se estrena como titular en el Córdoba CF y sale reforzado de Las Palmas
Campo
Toros
Provincia
Internacional
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños