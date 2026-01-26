Los trabajadores de Hitachi retomarán la huelga y las movilizaciones el próximo 4 de febrero

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba retomará el próximo 4 de febrero el calendario de movilizaciones "suspendido el pasado noviembre para facilitar la negociación del nuevo convenio colectivo", según informa CCOO en un comunicado. Así lo ha anunciado, según el sindicato, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, después de la reunión mantenida con el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago. Con este encuentro, el comité inicia una ronda de contactos con las instituciones y partidos políticos de cara a buscar apoyos para lograr llegar a un acuerdo con la empresa. Según CCOO, "Hitachi se niega, por el momento, a retirar las sanciones impuestas a 76 trabajadores, 68 de los cuales ya han presentado una demanda en el juzgado de lo Social".

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, García Leiva anunció, además, la puesta en marcha de una "caja de solidaridad" para ayudar a los trabajadores sancionados, todos ellos, afiliados a CCOO, sindicato que ostenta la mayoría absoluta en la empresa, recuerda el comunicado.

Leiva ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba -que se ha comprometido a facilitar espacios para realizar actividades con el objetivo de recaudar ayuda y apoyo para las personas trabajadoras sancionadas, según CCOO- y de la Diputación provincial, que, dice el sindicato, también se ha comprometido a arbitrar ayudas sociales a las familias. “La situación es bastante crítica”, ha señalado el representante sindical quien, no obstante, deja claro que “estamos unidos y ninguno de nosotros va a echar por tierra la fábrica que tenemos en Córdoba, que ha dado de comer a muchas familias, le da de comer a muchas familias y le dará de comer a otras muchas”.

Reunión entre dirigentes sindicales de Hitachi, CCOO y el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago. / CÓRDOBA

IU cree que la Fiscalía debería "tomar cartas en el asunto"

Por su parte, el diputado de IU Enrique Santiago ha afirmado tras la reunión que “no deja de sorprender es que en una provincia tan solidaria como Córdoba haya empresas que se comportan como si estuvieran en otra época anterior a que existieran derechos de los trabajadores, una constitución y un Estatuto de los Trabajadores”.

Santiago aseguró que Hitachi “está eludiendo el cumplimiento de las normas en vigor que impiden la restricción de derechos fundamentales” y, en ese sentido, considera "que corresponde que la Fiscalía tome cartas en el asunto”.

Asimismo, Enrique Santiago animó a la sociedad cordobesa a mostrar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras sancionados que, “hay que recordarlo, no están trabajando por sus derechos, sino que están luchando porque los derechos laborales conseguidos se garanticen para las nuevas generaciones de trabajadores que se incorporan en plantillas industriales”.