Sube hasta 65 el número máximo de patios que pueden participar en el concurso de Córdoba

La junta de gobierno aprueba las bases para el festival de este año

Patio de Pastora 2, primer premio en arquitectura moderna en el concurso del año pasado.

Patio de Pastora 2, primer premio en arquitectura moderna en el concurso del año pasado. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las bases del Concurso Municipal de Patios Cordobeses 2026, que viene con alguna que otra novedad. La principal, que podrán participar más patios que el año pasado, ejercicio en el que ya se aumentó el cupo de participantes. Se pasa, en este caso, de 60 recintos como máximo a 65. La subida vino el año pasado de la inclusión de la categoría de patio conventual, y ahora vuelve a incrementarse.

Según las bases aprobadas, se admitirán hasta 48 patios en las categorías arquitectura antigua y moderna, diez en la categoría de patios singulares y hasta siete en la categoría de conventuales.

Los premios de los Patios

En cuanto a los premios, que los otorga un jurado especializado (como cada año), no varían en cuantía. En arquitectura antigua y moderna el primer premio son 3.000 euros, el segundo son 2.500, el tercero son 2.000, del cuarto al sexto son 1.500 y séptimo y octavo son 1.000. En singulares hay dos premios, el primero son 3.000 euros y el segundo 2.500. En cuanto a los conventuales, el primero son 3.000 y el segundo 2.500, pero en esta categoría si concurren cinco o menos participantes solo se entregará el primero.

Córdoba Patios patio Tinte 9

Patio de Tinte 9, primer premio en arquitectura antigua en 2022, 2023, 2024 y 2025. / A. J. GONZÁLEZ

El premio más abultado en cantidad es la mención de honor, que son 4.000 euros y que puede otorgarse a un recinto de cualquier categoría, excepto los conventuales (si se gana la mención de honor no se puede ganar en las categorías regulares).

Se podrán dar hasta cinco premios especiales de 600 euros cada uno por distintos aspectos y, de nuevo, siempre que no se haya ganado dentro de los galardones normales. El premio Patio Joven está dotado de 800 euros y optan los patios cuyos cuidadores tengan menos de 35 años. Se mantiene el premio a la planta singular (lo otorga el Imgema) y cualquier premio, se recuerda en las bases, podrá quedar desierto si no se cumplen los requisitos.

Pagos por participación

Se mantienen las cantidades de los accésits de participación, que ya subieron el año pasado. En este caso, estos pagas varían según lo que mida el patio. Son 4.820 euros para recintos de más de 100 metros cuadrados; 4.520 para los que tengan entre 81 y 100 metros; 4.215 para los que se sitúen entre los 61 y los 80,99; 3.910 para los patios de entre 41 y 60,99 metros y 3.600 euros para los de entre 19 y 40,99 metros.

