Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, han presentado este lunes las obras que se ejecutarán desde este área a lo largo de 2026. Entre esas obras se incluyen las actuaciones a ejecutar dentro del Plan Asfalto, que serán un total de 57 y en las que se invertirán 3,9 millones de euros.

Según ha detallado el alcalde, se actuará en una superficie total de unos 224.000 metros cuadrados, mejorando la movilidad, pero también la calidad ambiental y acústica de la ciudad. Como ha recordado Bellido, muchas de estas actuaciones implican la instalación en las avenidas de asfalto fonoabsorbente, un material que reduce de forma significativa el ruido del tráfico rodado y que también reduce la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera (por facilitar la rodadura de los vehículos).

José María Bellido y Miguel Ruiz Madruga informan a los medios de comunicación de las actuaciones que llevará a cabo este año la Delegación de Infraestructuras. / CÓRDOBA

Actuaciones del Plan Asfalto de Córdoba 2026

En cuanto a esas actuaciones, en el distrito Norte-Sierra se actuará en Escultor Fernández Márquez, Ingeniero Ruiz de Azúa, Teruel, Pasaje Pintor Córdoba, Pasaje Pintor Ruiz de Saravia, Pintor Montserrat, Pintor Ramírez, Pintor Torrado y Pintor Racionero Castro.

En el distrito Noroeste, el Plan Asfalto llegará a la avenida Cañito Bazán, los laterales de esa misma avenida, Arroyo del Moro, las vías laterales de esa avenida, el aparcamiento de la calle Río Névalo y los viales de bajada a la estación y al parking de Renfe.

En Poniente Sur las obras se centrarán en la avenida del Aeropuerto y la plaza de Vistalegre mientras que en Levante se ejecutarán en la avenida de Libia, Estrella Altair, Estrella Sirio, Jesús Rescatado, Escritor Fernández Franco y la avenida Barcelona.

Imagen de archivo de la avenida Cañito Bazán, en la que se intervendrá con el Plan Asfalto 2026. / A. J. GONZÁLEZ

En el distrito Centro las obras del Plan Asfalto se harán en la plaza de Colón, República Argentina, lateral de esta última avenida, la glorieta Media Luna, Conde de Robledo, Eduardo Lucena, Góngora, Alfonso XIII, Fleming y Marquesa de Valdeiglesias. Y en el distrito Sur las obras llegarán a la plaza de Andalucía, avenida de Granada, carretera de Castro, Obispo Cubero, Algeciras, las perpendiculares a la calle Motril y Asturias.

Más actuaciones

En cuanto al distrito Sureste, se actuará en Santa Colomba, Tres Carabelas y Virgen Milagrosa y por en el apartado industrial aparece el tramo urbano de la N-437 (es decir, la carretera del Aeropuerto).

Para acabar, en el distrito periurbano Oeste el Plan Asfalto llegará a avenida de la Pedanía (Villarrubia), Ferrocarril, Principal y Escritor Gonzalo de Saavedra (El Higuerón) y Guadamacilero Antón Valdelomar, Cuesta de la Iglesia y plaza de la Iglesia (Trassierra). En el periurbano Este las obras se harán en acera de Santa Bárbara y La Mina (Muriano), Herrería, La Pesca e Iglesia con Galapagar (Alcolea) y avenida de las Flores (Santa Cruz).