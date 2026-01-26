Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Loft'Reforma de callesTemporal de lluvia y vientoCierre de parquesTragedias de CórdobaAccidente A-318Oposiciones AyuntamientoPantanosHoteles
instagramlinkedin

Infraestructuras

Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026

El Ayuntamiento invertirá casi cuatro millones en euros en trabajos como la instalación de asfalto fonoabsorbente

Imagen de archivo de la instalación de asfalto fonoabsorbente en la avenida de América.

Imagen de archivo de la instalación de asfalto fonoabsorbente en la avenida de América. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, han presentado este lunes las obras que se ejecutarán desde este área a lo largo de 2026. Entre esas obras se incluyen las actuaciones a ejecutar dentro del Plan Asfalto, que serán un total de 57 y en las que se invertirán 3,9 millones de euros.

Según ha detallado el alcalde, se actuará en una superficie total de unos 224.000 metros cuadrados, mejorando la movilidad, pero también la calidad ambiental y acústica de la ciudad. Como ha recordado Bellido, muchas de estas actuaciones implican la instalación en las avenidas de asfalto fonoabsorbente, un material que reduce de forma significativa el ruido del tráfico rodado y que también reduce la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera (por facilitar la rodadura de los vehículos).

José María Bellido y Miguel Ruiz Madruga informan a los medios de comunicación de las actuaciones que llevará a cabo este año la Delegación de Infraestructuras.

José María Bellido y Miguel Ruiz Madruga informan a los medios de comunicación de las actuaciones que llevará a cabo este año la Delegación de Infraestructuras. / CÓRDOBA

Actuaciones del Plan Asfalto de Córdoba 2026

En cuanto a esas actuaciones, en el distrito Norte-Sierra se actuará en Escultor Fernández Márquez, Ingeniero Ruiz de Azúa, Teruel, Pasaje Pintor Córdoba, Pasaje Pintor Ruiz de Saravia, Pintor Montserrat, Pintor Ramírez, Pintor Torrado y Pintor Racionero Castro.

En el distrito Noroeste, el Plan Asfalto llegará a la avenida Cañito Bazán, los laterales de esa misma avenida, Arroyo del Moro, las vías laterales de esa avenida, el aparcamiento de la calle Río Névalo y los viales de bajada a la estación y al parking de Renfe.

En Poniente Sur las obras se centrarán en la avenida del Aeropuerto y la plaza de Vistalegre mientras que en Levante se ejecutarán en la avenida de Libia, Estrella Altair, Estrella Sirio, Jesús Rescatado, Escritor Fernández Franco y la avenida Barcelona.

Avenida cañito bazan

Imagen de archivo de la avenida Cañito Bazán, en la que se intervendrá con el Plan Asfalto 2026. / A. J. GONZÁLEZ

En el distrito Centro las obras del Plan Asfalto se harán en la plaza de Colón, República Argentina, lateral de esta última avenida, la glorieta Media Luna, Conde de Robledo, Eduardo Lucena, Góngora, Alfonso XIII, Fleming y Marquesa de Valdeiglesias. Y en el distrito Sur las obras llegarán a la plaza de Andalucía, avenida de Granada, carretera de Castro, Obispo Cubero, Algeciras, las perpendiculares a la calle Motril y Asturias.

Más actuaciones

En cuanto al distrito Sureste, se actuará en Santa Colomba, Tres Carabelas y Virgen Milagrosa y por en el apartado industrial aparece el tramo urbano de la N-437 (es decir, la carretera del Aeropuerto).

Noticias relacionadas y más

Para acabar, en el distrito periurbano Oeste el Plan Asfalto llegará a avenida de la Pedanía (Villarrubia), Ferrocarril, Principal y Escritor Gonzalo de Saavedra (El Higuerón) y Guadamacilero Antón Valdelomar, Cuesta de la Iglesia y plaza de la Iglesia (Trassierra). En el periurbano Este las obras se harán en acera de Santa Bárbara y La Mina (Muriano), Herrería, La Pesca e Iglesia con Galapagar (Alcolea) y avenida de las Flores (Santa Cruz).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  2. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  3. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  4. La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
  5. Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
  6. Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
  7. Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
  8. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz

Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026

Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026

El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad

El Ayuntamiento de Córdoba anuncia reformas en 26 colegios por más de cuatro millones de euros

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - Insolac Caja 87 Sevilla? ¡Participa en el sorteo!

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - Insolac Caja 87 Sevilla? ¡Participa en el sorteo!

Córdoba Ecuestre da el salto digital con el respaldo del Imdeec para reforzar su proyección internacional

Córdoba Ecuestre da el salto digital con el respaldo del Imdeec para reforzar su proyección internacional

La Aemet avisa de la llegada de un tren de borrascas a Córdoba: días y horas de lluvia y alertas previstas

La Aemet avisa de la llegada de un tren de borrascas a Córdoba: días y horas de lluvia y alertas previstas

Aucorsa licitará la compra de 11 nuevos autobuses de bajas emisiones por más de 5,2 millones

Aucorsa licitará la compra de 11 nuevos autobuses de bajas emisiones por más de 5,2 millones

Los locales convertidos a vivienda se incrementan un 25% en Córdoba y superan los 1.000

Los locales convertidos a vivienda se incrementan un 25% en Córdoba y superan los 1.000
Tracking Pixel Contents